Đoàn tụ với mẹ sau 20 năm

Trung QuốcTăng bị coi là mất tích vào năm ba tuổi và vào ngày 19/11, anh đoàn tụ với mẹ ruột ở Thâm Quyến sau 20 năm xa cách.

Chàng trai họ Tăng, 23 tuổi, nhận lại mẹ ruột tại trụ sở công an Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, ngày 19/11. Tăng cho hay bố mẹ nuôi đặt cho anh tên khác từ nhỏ nhưng khi tới Thâm Quyến làm việc, anh tự đặt cho mình một cái tên.

"Tôi tự lấy tên mới vì thấy thuận miệng, không ngờ nó trùng với tên khai sinh", Tăng nói.

Bà Tạ và Tăng nhận lại nhau sau 20 năm thất lạc. Ảnh: Công an Nam Sơn

Bà Tạ, mẹ ruột của Tăng, cho biết cả nhà di cư lên Thâm Quyến hơn 20 năm trước. Gia đình mở cửa hàng bán tạp hóa và cậu con trai ba tuổi biến mất vào một chiều đi chơi cùng người quen. Gia đình nghi cậu bé bị bắt cóc và tìm con suốt hàng chục năm.

"Khi con trai mất tích, một tuần tôi sụt 6 kg, chỉ muốn chết. Ai cũng khuyên nếu tôi chết đi thì khi con quay lại không còn mẹ nữa. Tôi cứ bám vào suy nghĩ ấy mà sống đến ngày hôm nay", bà nói.

20 năm qua, bà không dám đi đâu xa, chỉ loanh quanh gần nhà với hy vọng con nhớ đường quay về. Tăng cho hay anh là con một trong gia đình bố mẹ nuôi ở Yết Dương, Quảng Đông. Cha mẹ nuôi đối xử với anh rất tốt, chưa từng nhắc tới thân thế thực nên Tăng luôn nghĩ mình là con ruột, cho đến khi nhận được cuộc gọi của cảnh sát.

Ba năm trước, Tăng rời nhà đến Thâm Quyến làm việc, trọ gần nhà bố mẹ đẻ mà không biết. Anh và bố mẹ đẻ tìm được nhau nhờ chương trình xét nghiệm ADN của công an Trung Quốc, được triển khai khắp toàn quốc. Khi con trai mất tích, bà Tạ đến báo án và để lại mẫu máu nhưng do lưu trữ đã lâu, bà phải đến cho lại mẫu hồi tháng 8. Công an tiến hành phân tích và phát hiện ADN của Tăng trùng với bà Tạ.

Tăng cho biết anh chưa nói chuyện với bố mẹ nuôi bởi đang "rất bối rối, chưa nghĩ ra cách giải quyết mối quan hệ giữa hai gia đình". Bà Tạ bày tỏ "luôn mở rộng cửa chào đón con" và thông cảm cho tâm trạng của Tăng.

Hồng Hạnh (Theo Southern Metropolis Daily)