Đoan Trang: 'Tôi không dựa dẫm chồng'

Sau ba năm định cư ở Singapore, hiện vợ chồng Đoan Trang trở về TP HCM sinh sống. Dịp này ca sĩ nói về cuộc sống và tâm thế làm nghề.

- Vì sao gia đình chị quyết định về nước sống?

- Năm 2021, ông xã tôi - anh Johan - được mời giữ vị trí tổng giám đốc khu vực châu Á của một công ty nước ngoài, cơ hội lớn trong sự nghiệp của anh ấy. Vì vậy, tôi ngưng hoạt động âm nhạc một thời gian, cùng chồng sang Singapore. Sống xa quê, thời điểm đại dịch, tôi luôn nhớ nhà, sân khấu. Hễ có cơ hội nào được hát, kết nối khán giả là tôi làm ngay. Nhiều đơn vị thực hiện show theo hình thức online nên tôi có thể tham gia và nhận ra tình yêu nghề vẫn luôn hừng hực. Năm 2023, 2024, tôi thường xuyên bay lại giữa hai nước tham gia show Chị đẹp đạp gió, thực hiện các dự án âm nhạc.

Hiện hợp đồng làm việc của chồng tôi tại Singapore kết thúc và cũng nhận được lời mời sang một nước khác làm việc. Sau khi bàn bạc kỹ, chúng tôi thấy sang quốc gia khác không phù hợp cho gia đình nên quyết định về lại Việt Nam để tôi tiếp tục ca hát. Trong nước, chồng tôi vẫn có thể phát triển công việc. Con gái - bé Sol - học hệ thống giáo dục quốc tế nên dễ dàng chuyển trường.

- Chị ổn định lại cuộc sống ra sao sau thời gian xa quê?

- Tôi may mắn vẫn còn được trọng dụng trong làng nhạc Việt nên từ đầu năm đến giờ vẫn còn rất bận rộn. Tôi quan niệm dù làm show lớn, nhỏ, vai trò gì cũng luôn hết lòng. Tôi nghĩ cứ cố gắng, chăm chỉ sẽ đạt được những mong ước trong cuộc sống từ vật chất đến tinh thần. Hiện gia đình tôi ổn định và hài lòng với nơi ở mới.

- Bạn đời ủng hộ công việc của chị như thế nào?

- Mỗi lần nhìn tôi thay trang phục biểu diễn hay trang điểm làm giám khảo, anh ấy đều thấy vui và tự hào. Chồng tôi chủ động sắp xếp thời gian để đồng hành vợ trong cuộc sống.

Chúng tôi cưới nhau 13 năm và con gái hiện 11 tuổi. Cả hai có cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp, an nhiên như hôm nay là nhờ cùng dung hòa, thích nghi và kỷ luật. Anh Johan và tôi khác biệt về tuổi tác, văn hóa, nghề nghiệp nhưng chung lối sống, suy nghĩ. Cả hai hiểu muốn hạnh phúc phải biết lắng nghe, tôn trọng, đối thoại, hỗ trợ nhau. Có những giai đoạn tôi ủng hộ chồng nhiều nhất có thể và anh ấy cũng vậy. Bên cạnh đó, tôi vẫn độc lập trong công việc.

Tôi chưa bao giờ dựa dẫm vào ông xã là sếp lớn, có lương cao có thể nuôi mình để rồi ngồi chơi, không cần làm việc. Tôi luôn hiểu giá trị của bản thân nằm ở đam mê, siêng năng, chăm chỉ làm nghề. Chồng tôi cũng chẳng nghĩ là đang kết hôn với một ca sĩ nổi tiếng. Cả hai luôn đầu tư bản thân, công việc để mang lại hiệu quả tốt nhất cho gia đình về tinh thần, kinh tế. Từ đó, con gái cũng học hỏi cách ba mẹ cư xử với nhau, đối diện cuộc sống như thế nào.

Có một câu chuyện minh chứng cho việc ông xã luôn muốn làm cho tôi vui. Khi tôi mang thai bé Sol, anh Johan là tổng giám đốc một công ty bên Thái Lan. Anh chuẩn bị mọi thứ để vợ có thể thuận lợi sinh nở nhưng mẹ tôi muốn con gái sinh trong nước. Tôi khó khăn khi đứng giữa mong muốn của cả hai. Cuối cùng, tôi chọn ở lại quê nhà và anh ấy không vui trước quyết định này. Dù vậy bạn đời vẫn chịu nhường, ngưng công việc ở Thái Lan, cùng tôi về Việt Nam.

- Nhìn lại ba năm sống ở Singapore, chị trân trọng điều gì?

- Đây là món quà quý giá trong cuộc đời vì tôi được sống độc lập. Tôi phải tự thiết lập cuộc sống với những người bạn mới. Trước giờ, tôi luôn có ba mẹ, anh chị em bên cạnh, người giúp việc chăm sóc nhà cửa. Tôi chỉ cần tập trung cho nghề nghiệp. Ba năm ở Singapore cho tôi bài học về sự tự chủ. Tôi thay đổi thói quen, đi ngủ sớm để sáng thức dậy lo bữa ăn sáng cho con đến trường.

Tôi mê thể thao nhưng khi ở trong nước chỉ tập tại phòng gym. Qua Singapore, tôi thường đi bộ trong các khu vườn nhân tạo như những khu rừng nhỏ, kết giao bạn bè. Nhờ họ, tôi khám phá được nhiều địa điểm thú vị của quốc đảo này như người bản địa.

Từ một người không biết chuyện bếp núc, giờ tôi đã biết nấu ăn. Tôi cần phải đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho bản thân, chồng con khi ở xứ người. Tôi học cách đi chợ, sơ chế thức ăn bằng cách mở các video hướng dẫn trên mạng, gọi điện thoại cho mẹ, bạn bè để thu thập kinh nghiệm. Từ đó, tôi khai phá được sở thích nấu ăn và bày biện trong nhà.

- Quan điểm hoạt động nghề của chị hiện tại ra sao?

- Tôi không còn phải đau đáu về kinh tế và sự nổi danh như lúc mới hoạt động nghệ thuật, hiện đi hát với tâm thế thư giãn. Tôi hạnh phúc vì có nhiều trải nghiệm, không cần chạy show ngày đêm, mãn nguyện khi có tài chính ổn định.

Tôi cũng qua giai đoạn hoàng kim với những bài hit, show diễn, concert, điểm sáng trong nghề. Tôi không còn leo các ngọn núi để chinh phục nữa mà bước sang đỉnh khác, đôi khi tự hào vì bản thân dần trưởng thành và thấy vui nhìn thế hệ kế tiếp vẫn đang có nhiều tài năng nổi trội.

Bây giờ, tôi được quyền chọn những gì mình thích và phù hợp. Ngày xưa, show nào cũng nhận, để bản thân phủ sóng khắp nơi, kiếm được nhiều tiền. Bây giờ trong tay tôi là mái ấm hạnh phúc với người chồng thành đạt, tốt bụng, luôn trân trọng, yêu thương mình và con gái ngoan ngoãn.

Gần đây tôi làm giám khảo nhiều hơn đi hát vì nhận thấy có thể truyền đạt trải nghiệm cho thế hệ trẻ, vui vì có thể làm điều tốt đẹp.

- Chị còn điều gì mong mỏi về công việc, gia đình?

- Từ bé, tôi được ba mẹ nuôi dưỡng tử tế, luôn hun đúc cho tôi phát triển bản thân. Tôi có nền tảng vững chắc để tự tin bước vào đời. Khi kết hôn, có con, tôi vẫn luôn vững chãi, bình an với lựa chọn, những gì đang có được.

Tôi biết ơn vì gia đình lớn, nhỏ đều tuyệt vời. Ba mẹ trên dưới 80 tuổi vẫn minh mẫn, nhanh nhẹn, thường du lịch cùng con cái. Anh chị em trong nhà gắn kết và luôn trò chuyện với ba mẹ. Tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình đủ đầy.

Tôi biết mình có một cuộc sống không phải ai cũng có được nhưng nói không mong mỏi gì là không đúng. Tôi cầu nguyện cho ba mẹ luôn giữ được sự tinh anh để vẫn được trò chuyện bên họ, tổ chức những buổi họp mặt gia đình đầy ắp tiếng cười.

Tôi muốn lúc nào cũng đầy năng lượng, giữ được niềm đam mê, tình yêu với nghề để có sức sáng tạo, ra sản phẩm tốt như món quà cho bản thân, khán giả. Tôi đang có vài kế hoạch cho âm nhạc, vẫn túc tắc làm vì không quá quan trọng về thời gian ra dự án, cũng không cần chạy đua với thị trường nữa. Hơn 20 năm làm nghề, tôi luôn giữ tiêu chí khi làm việc phải có sự đầu tư kỹ lưỡng, như vậy mới có sản phẩm tốt, được công chúng đón nhận.

Đoan Trang kết hôn với chồng người Thụy Điển - Johan Wicklund - năm 2012. Cả hai đón con gái đầu lòng năm 2014. Ca sĩ sinh năm 1978, quê Đồng Nai. Năm 2001, cô đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM và đến với con đường ca hát chuyên nghiệp. Ca sĩ có nhiều bản hit như: Forget me not (Quốc An), Bâng khuâng, Khi tôi 20, Tóc hát, Socola (Võ Thiện Thanh).