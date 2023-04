Đoan Trang ra bộ sưu tập thời trang mùa hè

Đoan Trang kết hợp nhà mốt Phạm Ngọc Tây thực hiện bộ sưu tập "De Soleil - Mặt trời" với chất liệu lụa, linen dành cho mùa hè.

Ca sĩ cho biết ngoài ca hát, cô còn yêu thích thời trang. Hơn ba tháng qua, cô cùng nhà thiết kế lên ý tưởng, vẽ mẫu, tìm chất liệu để thực hiện bộ sưu tập dành cho giới trẻ trong dịp hè năm nay.

Đoan Trang (giữa) và nhà thiết kế Phạm Ngọc Tây (phải) ra mắt bộ sưu tập chiều 23/4 tại TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

30 mẫu thiết kế có chất liệu chủ đạo là linen và lụa, mẫu mã đa dạng như maxi, quần short, đầm, blazer. Bộ sưu tập gồm tông màu nóng như: đỏ, cam, vàng, hồng với đường cắt phóng khoáng, phù hợp nhiều độ tuổi và thích hợp đi du lịch, đi làm, dự tiệc.

"Các mẫu đồ đều do tôi lên ý tưởng để nhà thiết kế vẽ lại, thể hiện phong cách của chính mình, tự do không bị bó buộc bởi bất kỳ quy ước nào", ca sĩ nói.

Người mẫu thể hiện các thiết kế trong bộ sưu tập của Đoan Trang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Đoan Trang, hình ảnh mặt trời mang lại nhiều năng lượng nên cô chọn đặt tên cho bộ sưu tập, thể hiện thông điệp: Hãy tự tin là chính mình, bước đi trên con đường riêng, tự do theo đuổi ước mơ. Thành công là được trở thành chính mình, tỏa sáng như những tia nắng.

Bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ năm 2002, nghệ sĩ trung thành với phong cách mặc phóng khoáng. Đi theo phong cách âm nhạc đa dạng, từ ca khúc trữ tình đến sôi động, cô định hình gu mặc bohochic có phần hoang dã. Đặc trưng của bohochic là quần áo rộng, đi kèm phụ kiện độc đáo. Đoan Trang cho biết không ngại thể hiện cá tính dù cô nhiều lần bị chê mặc xấu, không hợp với vóc dáng.

Ca sĩ sinh năm 1978, quê Đồng Nai. Năm 2001, cô đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM và đến với con đường ca hát chuyên nghiệp. Đoan Trang có nhiều bản hit như: Forget me not (Quốc An), Bâng khuâng, Khi tôi 20, Tóc hát, Socola (Võ Thiện Thanh).

Hậu trường chụp bộ thời trang mùa hè của Đoan Trang Hậu trường Đoan Trang chụp bộ sưu tập. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung