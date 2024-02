Đoan Trang cùng hội bạn thân 'phượt' Tà Năng - Phan Dũng

Họ cắm trại, ở lại một đêm để tận hưởng hoàng hôn và bình minh giữa núi rừng cao nguyên.



Đoan Trang, 46 tuổi, quê Đồng Nai. Năm 2001, cô đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM và đến với con đường ca hát chuyên nghiệp. Ca sĩ có nhiều bản hit như "Forget Me Not" (Quốc An), "Bâng khuâng", "Khi tôi 20", "Tóc hát", "Socola" (Võ Thiện Thanh). Hồi tháng 4/2021, Đoan Trang và con gái - bé Sol - sang Singapore định cư để ủng hộ công việc của ông xã Johan Wicklund.