Đoàn thuyền buồm vượt đại dương lần đầu đến Hạ Long

11 thuyền buồm của các đội đua Ha Long Bay, Qingdao, Zhuhai, Bakezela, Dare To Lead, Our Isles And Oceans, Perseverance, PSP Logistics, Unicef, Washington DC và Yacht Club Punta Del Este đã cập Cảng tàu quốc tế Hạ Long, trong hai ngày 18 và 19/2.

Cuộc đua số 7 - chặng thứ 5 của Clipper Race mang tên "Thử thách châu Á - Thái Bình Dương" có điểm xuất phát tại cảng Coral Sea, bang Queensland, Australia và điểm đích là vịnh Hạ Long.

11 đội đua tham gia đã trải qua hải trình kéo dài 25 ngày trên quãng đường biển dài 4.515 hải lý. Đây là lần đầu tiên, những chiếc thuyền buồm vượt đại dương của cuộc thi đến với vịnh Hạ Long.