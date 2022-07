Đoàn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Thể thao Việt Nam

Cô sinh năm 1995, quê Hà Nội, cao 1,73 mét, số đo hình thể 83-63-94 cm. Tại cuộc thi, Thu Thủy là học trò của huấn luyện viên Minh Tú. Tân hoa hậu nhận phần thưởng 3,8 tỷ đồng gồm vương miện trị giá hai tỷ đồng, 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều đặc quyền khác về nghỉ dưỡng, làm đẹp.

Người đẹp trải qua các phần thi gồm trang phục thể thao, dạ hội trước khi được được xướng tên vào Top 5 ứng xử cùng các thí sinh Nguyễn Thị Giáng Tiên, Chu Lê Vi Anh, Chu Thị Ánh, Lê Phương Thảo.

Thu Thủy nhận câu hỏi từ giám khảo Võ Hoàng Yến: "Nếu trở thành Hoa hậu Thể thao Việt Nam, em sẽ mang đến cộng đồng điều gì?". Cô nói: "Em mong muốn dành thời gian để quan tâm đến thể thao học đường. Em tin rằng thời đại ngày nay, ngoài văn hóa, chúng ta cần quan tâm đến sức khỏe, thay đổi vóc dáng cho các em học sinh. Bản thân em từ khi còn là học cấp 1, mỗi sáng đều thức dậy từ 4h30 học tennis, để có thần thái, tự tin đứng trên sân khấu như ngày hôm nay".

Á hậu 1 là Lê Phương Thảo, sinh năm 1994, quê Thái Bình. Cô cao 1,72 mét, số đo ba vòng 85-60-92 cm. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Chu Thị Ánh, sinh năm 1997, quê Thanh Hóa. Người đẹp cao 1,72 mét, số đo hình thể 84-61-95 cm, hiện là giáo viên hình thể.

Mở đầu, các thí sinh đồng diễn trong trang phục do Hà Nhật Tiến thực hiện. Họ thể hiện các động tác khỏe khoắn, thể hiện tinh thần thể thao, hô tên, quê hương của mình.

Only C hát nhạc phẩm Yêu là tha thứ (Nguyễn Phúc Thiện), Quan trọng là thần thái (Only C), biểu diễn cùng vũ đoàn Oh. Erik thể hiện màu sắc trẻ trung qua hai bản hit gắn liền tên tuổi gồm Dịu dàng em đến (RedT - DTAP) và Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh (Nguyễn Phúc Thiện). Đông Nhi chọn hát các nhạc phẩm sôi động gồm Đôi mi em đang u sầu (Gold MK), Xin lỗi anh quá phiền (Đỗ Hiếu).