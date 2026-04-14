Đoàn Thiên Ân - cô gái nghèo thành diễn viên phim trăm tỷ

Đoàn Thiên Ân đang gây chú ý với phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực (đạo diễn Lê Thiện Viễn) - đạt mốc 100 tỷ đồng ngày 13/4. Khắc họa bi kịch của cô gái xóm đạo Trà Mây yêu chàng trai ngoại đạo (Khương Lê), diễn viên nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Đạo diễn Gia Bảo cho rằng phim được đón nhận nồng nhiệt một phần nhờ diễn xuất của Thiên Ân, đặc biệt trong các cảnh cao trào tâm lý nhân vật.
Đoàn Thiên Ân (phải) thuở bé. Diễn viên sinh ra trong một gia đình theo đạo dòng Tin Lành ở Tây Ninh (Long An cũ). Mẹ qua đời vì ung thư năm cô 17 tuổi, Thiên Ân cho biết dần học cách tự lập trước biến cố. Cô và bố có thời gian ở trọ tại vùng ven TP HCM. Ngoài thời gian đi học, cô bán hàng ở tiệm kính mát, đồng hồ, làm MC để tự trả học phí, trang trải tiền thuê nhà, điện nước.
Khi còn học tại trường THPT Thủ Thiêm, cô thi Gương mặt Nữ sinh Áo dài, giành giải nhất chung cuộc cùng giải thưởng phụ với danh hiệu "Nữ sinh tài năng".
Cô cho biết có thời điểm nặng đến 75 kg. Với chiều cao 1,75 m, lúc đó cô bị nhiều người miệt thị ngoại hình, chịu tổn thương vì những nhận xét "nhìn như vừa sinh con". Thiên Ân mất một thời gian để học cách yêu bản thân, tháo gỡ rào cản tâm lý, biến lời chê bai thành động lực.
Bước ngoặt đến với Thiên Ân - lúc đó là sinh viên Đại học Công nghiệp TP HCM - khi cô tham gia Miss Grand Vietnam 2022. Cô vượt 49 thí sinh khác để đăng quang hoa hậu. Ở chặng đầu cuộc thi, cô không phải gương mặt nổi bật, tuy nhiên trong đêm chung kết, cô tỏa sáng qua hầu hết phần thi.
Khoảnh khắc Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Video: MGV
Ông Bảo Hùng - bố Thiên Ân - tiễn con ra sân bay khi cô đi thi Miss Grand International 2022. Sau khi trở thành hoa hậu, cô nhận lời làm đại sứ thương hiệu, diễn sàn catwalk. Thiên Ân nói nhờ thu nhập ổn định, cuộc sống bớt chật vật, cô và cha có điều kiện chuyển từ nhà trọ chật chội sang căn hộ chung cư.
Ước mơ của Thiên Ân không dừng lại ở lĩnh vực sắc đẹp. Năm 2024, cô thử sức với điện ảnh qua Công tử Bạc Liêu (đạo diễn Lý Minh Thắng) - phim lấy cảm hứng từ cuộc đời nhân vật nổi tiếng đầu thế kỷ 20. Người đẹp hóa thân nghệ sĩ cải lương Bảy Loan, đóng cặp cùng nam chính Song Luân.
Dù vậy, vai diễn đầu tay của cô còn mờ nhạt, không đóng góp nhiều vào tổng thể kịch bản. Tác phẩm thu về hơn 36 tỷ đồng, không bù được kinh phí sản xuất.
Mùa Tết năm 2025, cô được đạo diễn Thu Trang (trái) chọn đóng nữ chính trong phim Nụ hôn bạc tỷ. Trong tác phẩm hài tình cảm, cô đóng vai Vân, cùng người chị Thúy Kiều (Thu Trang) lập kế hoạch chinh phục thiếu gia. Từ đó, Vân vướng vào chuyện tình tay ba, gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Thiên Ân, Thu Trang diễn xuất trong Nụ hôn bạc tỷ. Video: Thu Trang Official
Thiên Ân trong một phân cảnh với Ma Ran Đô - vai Tú, chàng trai giàu có, ăn chơi. Dù phim mắc nhiều hạn chế về nội dung, diễn xuất của Thiên Ân để lại ấn tượng nhờ nắm bắt tốt cảm xúc nhân vật, biết cách bộc lộ tâm lý qua ánh mắt, cơ mặt.
Vai diễn giúp Thiên Ân đoạt cúp Nữ diễn viên được yêu thích nhất - hạng mục điện ảnh tại giải Ngôi sao xanh, diễn ra ở TP HCM đầu năm nay. Cô khóc khi phát biểu nhận giải, gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Thu Trang và êkíp đã tin tưởng giao cho vai quan trọng.
Dấu ấn từ Nụ hôn bạc tỷ giúp đạo diễn Lê Thiện Viễn chú ý đến Thiên Ân, mời thử vai trong Hẹn em ngày nhật thực. Dù đánh giá kịch bản có nhiều cảnh phức tạp về tâm lý, thử thách khả năng diễn, cô quyết định "xem thực lực mình tới đâu".
Để nhập vai, cô dành nhiều ngày về nhà thờ Làng Sông, Bình Định (cũ), quan sát cuộc sống các sơ. Mỗi ngày, từ bốn giờ sáng, cô thức dậy cùng họ để cầu nguyện, đọc kinh, làm vườn, chăm sóc các em nhỏ. Diễn viên được yêu cầu để mặt mộc ở hầu hết phân cảnh nhằm tôn các đường nét tự nhiên.
Phân cảnh Ân và Thiên cãi nhau trong Hẹn em ngày nhật thực. Video: Cánh Đồng Film
Thiên Ân cho biết suốt quá trình quay, cô được bạn diễn Khương Lê hỗ trợ trong những phân cảnh khó. Ở phân đoạn đôi nhân vật gặp lại nhau sau 5 năm xa cách, cả hai phải diễn cảnh khóc suốt hai, ba giờ. "Khi máy quay bắt cận mặt tôi, anh Khương vẫn tiếp tục khóc để giúp tôi nuôi cảm xúc", cô cho biết.
Ngoài những lời khen, vai diễn của cô chịu một số nhận xét còn mắc lỗi ở phần thoại. Nhiều khán giả đánh giá đài từ của cô còn non nớt, đặc biệt ở những cảnh cần sự kịch tính. "Đó là thiếu sót mà tôi phải cố trau dồi, khắc phục ở những phim sau", diễn viên nói.
Thiên Ân trong bộ ảnh mừng tuổi 26, ngày 13/4. Người đẹp cho biết dù trưởng thành từ sân chơi nhan sắc, điện ảnh mới là con đường lâu dài cô theo đuổi. Xuất phát điểm là tay ngang, cô nói đang từng bước học hỏi, cải thiện bản thân qua các khóa đào tạo diễn xuất ngắn hạn. Sắp tới, cô muốn thử sức với vai phản diện hoặc dạng nhân vật có tâm lý phức tạp.
Mai Nhật
Ảnh: Cánh Đồng Film, Nhân vật cung cấp