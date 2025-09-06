Đoàn tàu 'Hà Nội 5 cửa ô' bắt đầu đón khách

Tàu du lịch văn hóa "Hà Nội 5 cửa ô" bắt đầu được vận hành trên tuyến Hà Nội – Từ Sơn (Bắc Ninh) từ ngày 6/9, phục vụ du khách trải nghiệm.

Mỗi ngày sẽ có hai chuyến tàu xuất phát từ ga Hà Nội, chạy qua Gia Lâm, Yên Viên đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) rồi quay đầu. Chuyến sáng khởi hành tại ga Hà Nội lúc 8h và quay lại ga lúc 11h30. Chuyến chiều khởi hành tại ga Hà Nội lúc 13h30, trở lại lúc 17h.

Giá vé người lớn từ 550.000 đến 750.000 đồng/khách, tùy hạng toa. Du khách lên tàu được thưởng thức nghệ thuật, đồ ăn nhẹ, có xe trung chuyển phục vụ hai chiều từ ga Từ Sơn đến Đền Đô.

Tại Bắc Ninh, du khách có thể tham quan Đền Đô, thưởng thức dân ca quan họ, trải nghiệm nghề làm tranh Đông Hồ, gói bánh Phu Thê.

Tàu Hanoi Train được đóng hai tầng. Ảnh: VNR

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" lấy cảm hứng hình ảnh của kinh thành Thăng Long xưa. Các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác - những cái tên gợi nhắc đến lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ và di sản vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi hai tầng và hai toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Các toa xe có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng và có từ 40 đến 60 chỗ ngồi.

Bên trong đoàn tàu Hanoi Train.

Anh Duy