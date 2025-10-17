Doãn Quốc Đam 'không hợp vai giám đốc'

Nhiều khán giả cho rằng diễn viên Doãn Quốc Đam có vẻ ngoài, phong cách bụi bặm không hợp vai giám đốc hào hoa trong series ''Gió ngang khoảng trời xanh''.

Ở phim của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh, lên sóng giữa tháng 8, diễn viên Doãn Quốc Đam vào vai Đăng - giám đốc công ty truyền thông và tổ chức sự kiện, chồng của Mỹ Anh (Phương Oanh đóng).

Trong tập 30 phát sóng hôm 16/10, Đăng nảy sinh quan hệ ngoài luồng với Linh (diễn viên Lan Phương) - một đối tác của công ty. Phân cảnh nhân vật thể hiện sự giằng xé, day dứt nội tâm khi tắm dưới vòi sen nhận nhiều bàn tán của khán giả.

Trên các diễn đàn phim, nhiều ý kiến cho rằng Doãn Quốc Đam chưa lột tả được nhân vật. Người xem Nguyễn Hằng bình luận: ''Anh Quốc Đam chỉ hợp đóng nhân vật bụi bặm''. Tài khoản Khánh Linh viết: ''Lần đầu tôi chê Doãn Quốc Đam diễn".

Doãn Quốc Đam trong trích phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' Trích đoạn gây chú ý của Doãn Quốc Đam trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Video: VTV Go

Gió ngang khoảng trời xanh được chuyển thể tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc - 30 chưa phải là hết. Khán giả trong nước - vốn quen hình ảnh gai góc thường thấy của Doãn Quốc Đam - nói anh không hợp nhân vật là quản lý cấp cao của doanh nghiệp. Trên một diễn đàn phim có hơn 16 triệu người theo dõi, nhiều phân cảnh diễn xuất của anh được đăng kèm bình luận, so sánh với bản gốc của Trung Quốc, khi nhân vật Đăng có phần thiếu độ hào nhoáng. lịch lãm và thường xuất hiện với trang phục xuề xòa.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Đăng được xây dựng đúng kịch bản. Cụ thể, nhân vật vốn xuất thân không khá giả, là người vụng về, nóng tính, không giỏi kinh doanh, lập công ty gia đình theo gợi ý của vợ nên không quen trau chuốt ngoại hình. Diện mạo và tính cách của Đăng làm nổi bật sự khéo léo, chu toàn của Mỹ Anh, khắc họa thêm những khác biệt trong hôn nhân hai người.

Trước các ý kiến, Doãn Quốc Đam cho biết đồng tình nhận xét anh không có "ngoại hình đẹp, khí chất" bằng nhân vật ở phim gốc. Nhưng anh không xem tác phẩm gốc vì muốn có thể hiện riêng, tránh trở thành bản sao.

"Tôi hướng đến việc thể hiện con người thực tế hơn xây dựng một hình mẫu lý tưởng. Nếu thể hiện của tôi tệ, ít nhất tôi thấy phép thử của mình là sai và sẽ lấy đó để rút kinh nghiệm cho những bộ phim sau này'', Doãn Quốc Đam nói.

Tạo hình của Doãn Quốc Đam trong vai Đăng bị nhiều khán giả chê. Ảnh: VFC

Doãn Quốc Đam 37 tuổi, đóng những dạng vai "lập dị" của màn ảnh Việt như gã giang hồ của Quỳnh búp bê, tên sát nhân ở Mê cung hay kẻ nát rượu trong Phố trong làng. Anh từng cho biết thích những nhân vật có số phận đặc biệt, có hai mặt xấu, tốt, đại diện cho phần "người" và phần "con". Cuối năm ngoái, anh rút khỏi đề cử hạng mục "Nam diễn viên ấn tượng" của VTV Awards 2024 do thấy bản thân chưa hoàn thiện.

Phim khai thác câu chuyện đi tìm hạnh phúc của Mỹ Anh, Hoàng Lam (Quỳnh Kool), Kim Ngân (Việt Hoa), mỗi người đối diện một thử thách riêng trong cuộc sống, chuyện tình cảm. Tác phẩm cũng đánh dấu màn tái hợp của Doãn Quốc Đam và Phương Oanh sau tám năm từ Quỳnh búp bê.

Phương Linh