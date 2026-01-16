Đoàn phim Bollywood ghi hình ở Hạ Long

Gần 100 người thuộc êkíp phim "Silaa" của Ấn Độ ghi hình tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Tam Chúc, Tràng An (Ninh Bình).

Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng cho biết đoàn đã hoàn thành các cảnh quay ở Quảng Ninh từ ngày 12 đến 14/1. Êkíp lấy bối cảnh trên du thuyền, nhìn ra hòn Trống Mái. Đây là nơi diễn ra cuộc gặp lãng mạn của hai nhân vật chính. Êkíp hiện ở Ninh Bình, sắp di chuyển đến Cao Bằng.

Trailer phim "Silaa" của Ấn Độ Trailer phim "Silaa". Video: Universal Power Studio

Thành phần đoàn gồm đạo diễn, các diễn viên chính, phụ, quay phim, trợ lý, kỹ thuật. Họ mang theo đầu bếp riêng, di chuyển bằng 26 xe ôtô. Do nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng từng có kinh nghiệm làm phim Vạn dặm yêu em (hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ), đoàn phim mời anh tham gia thực hiện tác phẩm này.

Diễn viên Sadia Khateeb và Harshvardhan Rane tại vịnh Hạ Long. Ảnh: Quảng Ninh Media Group

Êkíp khảo sát các bối cảnh từ năm ngoái. Đạo diễn Omung Kumar Bhandula nói ấn tượng phong cảnh thơ mộng, hùng vĩ của non nước. Trước đó, họ đã quay một số phân đoạn tại hang Sơn Đoòng, động Phong Nha (Quảng Trị). Trước khi thực hiện, đoàn phim xin cấp phép từ Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời báo cáo với từng địa phương.

Indian Express đưa tin Silaa là phim tâm lý tình cảm, kết hợp hành động. Nội dung xoay quanh tình yêu và những xung đột, hiểu lầm của hai nhân vật chính. Tác phẩm có kinh phí khoảng 4 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng), dự kiến ra rạp ở Ấn Độ trong năm nay. Cặp diễn viên chính là Harshvardhan Rane và Sadia Khateeb, hai ngôi sao đang lên của Bollywood.

Theo Times of Indian, những năm gần đây, nhiều đoàn phim Bollywood chọn bối cảnh ở nước ngoài để mang đến những hình ảnh độc đáo, mới mẻ. Ngoài ra, khi ở nước khác, họ không phải đối diện tình trạng đám đông người hâm mộ chen lấn, ảnh hưởng đoàn làm phim như khi quay tại các thành phố lớn ở Ấn Độ. Theo ASSOCHAM (Hiệp hội thương mại Ấn Độ), các đoàn phim nước này có xu hướng lựa chọn các địa điểm ở Đông Nam Á, do kinh phí vừa phải.

Với dân số hơn 1,4 tỷ người, Ấn Độ là thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới tính theo số lượng phim sản xuất mỗi năm, khoảng 2.000 bộ phim, trong đó Bollywood chiếm phần lớn và có ảnh hưởng sâu rộng. Người Ấn không chỉ xem phim mà còn đi du lịch theo phim, tìm đến nơi thần tượng của họ đã quay.

Hà Thu