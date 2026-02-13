Đoàn người tình nguyện hộ tống 'xe dâu cô đơn' trên cao tốc

Trung QuốcThấy chiếc xe rước dâu chạy một mình trên cao tốc Thượng Hải - Hà Nam, hơn 10 tài xế đã tình nguyện đi theo để chúc mừng cô dâu chú rể.

Chiếc xe hoa gắn băng rôn: "Làm sao bạn biết tôi đã cưới được Lý Đình về nhà rồi?" chạy trên tuyến cao tốc Thượng Hải - Hà Nam hôm 10/2 thu hút sự chú ý của các tài xế khác đang chạy cùng tuyến đường, bởi nó không có đoàn xe rước dâu linh đình như thường thấy.

Anh Đồng, người đang di chuyển trên cao tốc lúc đó, ban đầu tưởng xe bị lạc đoàn rước dâu. Anh tăng tốc tiến lên gửi lời chúc mừng, thì nhìn thấy dòng chữ trên băng rôn "khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị".

"Anh bạn, chỉ có một chiếc xe hoa thôi sao? Vậy để tôi đi cùng hai bạn một đoạn!", anh Đồng nói. Chú rể và cô dâu vội vàng gật đầu cảm kích.

Đoàn xe lạ hộ tống 'xe hoa cô đơn' trên cao tốc Trung Quốc Xe hoa chở cô dâu Lý Đình rẽ vào một trạm nghỉ trên tuyến cao tốc Thượng Hải - Hà Nam ngày 10/2. Video: Douyin/BKJWSSD

Ban đầu anh chỉ định đi cùng một đoạn vì tiện đường, nhưng không ngờ ngày càng nhiều người lạ gia nhập đoàn rước dâu. Phía sau xe anh là mười mấy chiếc xe nối đuôi, tất cả đều bật đèn cảnh báo, tạo thành đoàn xe chúc phúc cho cô dâu chú rể trên hành trình dài hàng nghìn km. Anh Đồng đã đi chệch khỏi lộ trình ban đầu của mình hơn 100 km để hộ tống xe hoa.

"Dù về nhà muộn một chút, nhưng đoạn đường này thực sự rất lãng mạn. Cô dâu và chú rể đều là người tử tế", anh nói và cho biết thêm hai người khoảng 25 tuổi, quê chú rể ở vùng nông thôn tỉnh Hà Nam.

Sau vài tiếng, chú rể lái xe vào một trạm dừng nghỉ trên cao tốc ở Giang Tô, đoàn xe đi theo cũng dừng lại ở đó. Chú rể và cô dâu xuống xe, lấy thuốc lá và kẹo cưới đã chuẩn bị sẵn để cảm ơn. "Mọi người vất vả quá, chúng tôi xin chân thành cảm ơn", chú rể nói.

Đến tối, khi xe đến trạm dừng nghỉ ở thành phố Vô Tích, gia đình chú rể đã đưa xe tới đón. Lúc này, đoàn xe lạ hộ tống mới lần lượt rời đi. Sau khi về nhà, anh Đồng đăng video lên mạng ngày 12/2 và lập tức gây sốt.

Cô dâu chú rể phát thuốc lá, kẹo cưới cho những chủ xe đi theo tại trạm dừng nghỉ ở Giang Tô ngày 10/2. Ảnh: QQ

Xe của chú rể thuộc thương hiệu Buick của tập đoàn General Motors, Mỹ. Nhân cơ hội này, Buick thông báo trong tháng 2 năm nay, những đôi vợ chồng mới cưới đem theo giấy kết hôn khi đặt mua xe Buick sẽ được tặng 10.000 tệ tiền mừng cưới, trừ trực tiếp vào giá xe.

"Chúng tôi không muốn ăn theo tin tức nóng hổi này, mà muốn tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu chân thành", thông cáo của hãng Buick có đoạn.

Lynk & Co, thương hiệu có hai xe tham gia đoàn hộ tống, cũng đăng tin tìm kiếm các chủ xe tốt bụng để gửi quà cảm ơn.

Hồng Hạnh (Theo Jimu News)