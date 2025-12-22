Đoàn Minh Tài cùng vợ chụp ảnh cưới phong cách cổ điển

Hôn lễ của đôi uyên ương sẽ diễn ra ngày 25/12 tại trung tâm hội nghị cao cấp ở TP HCM, có khoảng 800 khách mời. Bộ ảnh kỷ niệm của họ được thực hiện hồi tháng 6 với bối cảnh ngoài trời và nội thất châu Âu của một khách sạn nổi tiếng ở Đà Lạt.
Vợ chồng Đoàn Minh Tài thực hiện lễ Hằng thuận hôm 17/12 tại TP HCM.
Cô dâu diện váy do Phạm Đăng Anh Thư thực hiện có phom đuôi cá đính kết tinh xảo trên chất liệu xuyên thấu. Các chi tiết nơ lớn, lớp voan mỏng và trang sức tối giản giúp tổng thể trở nên sang trọng.
Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc lần đầu gặp nhau trong một chương trình thiện nguyện vào năm 2019. Thời điểm ấy, với khoảng cách tuổi tác, cô dâu từng gọi chú rể là "chú".
Từ ấn tượng khó gần ban đầu, Sunny Đan Ngọc dần nhận ra Đoàn Minh Tài là người hiền lành, sống trách nhiệm, giàu tình cảm, coi trọng gia đình. Họ hẹn hò và tiến đến hôn nhân sau sáu năm đồng hành trong cuộc sống, công việc.
Với Đoàn Minh Tài, vợ anh mang đến cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, luôn là người lắng nghe. Cả hai cùng quan niệm tình yêu bền vững không đến từ sự hào nhoáng mà được nuôi dưỡng từ những điều giản dị, sự tôn trọng.
Đoàn Minh Tài cầu hôn Sunny Đan Ngọc vào tháng 8 tại Đà Lạt.
Sunny Đan Ngọc sinh năm 2000, mẹ là bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Cô từng phát hành nhiều MV do Đoàn Minh Tài sản xuất như: Nỗi buồn đáy tim, Singing in the Rain, Covid Fighters.
Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, từng là người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim. Anh góp mặt trong một số phim như Lạc mất linh hồn, Vết sẹo, Dốc sương mù. Ngoài ra, anh diễn kịch, kinh doanh bất động sản và làm chủ chuỗi nhà hàng ở TP HCM.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp