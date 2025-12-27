Đoàn Minh Tài chèo xuồng rước dâu

Chú rể chèo xuồng rước cô dâu lên lễ đường. Video: Thi Thảo
Lễ tân hôn của đôi uyên ương thực hiện theo phong cách đậm chất miền Tây Nam Bộ. Gia đình chú rể mang những nét sinh hoạt đặc trưng của vùng sông nước vào ngày vui, từ mâm cỗ cưới với các món ăn hương vị quê nhà tới màn rước dâu bằng xuồng trên con kênh trước nhà.
Cô dâu diện váy cưới thập niên 1990 với tay bồng đi kèm khăn voan đính hoa. Chú rể chọn trang phục vest gam màu trung tính, phom dáng lịch lãm pha chút hoài cổ.
Không gian cưới được dựng giữa vườn dừa, bao quanh là con kênh nhỏ. "Cuộc sống của tôi gắn với sông nước miền Tây nên muốn ngày vui cũng gần gũi, đơn giản", Đoàn Thành Tài nói.
Dàn khách mời gồm ca sĩ Tùng Anh, Hoàng Ái My, Huỳnh Thật góp vui bằng những tiết mục âm nhạc.
Sáng cùng ngày, chú rể mặc áo dài dẫn đầu đoàn bê tám tráp sính lễ tới nhà cô dâu tại TP HCM.
Mâm sính lễ kết hình rồng phụng từ các loại trái cây kết hợp trầu cau, biểu tượng cho sự sung túc, hạnh phúc và thịnh vượng.
Đoàn mất hơn hai giờ di chuyển bằng ôtô xuống nhà trai ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ).
Trước đó, cả hai thực hiện đám cưới ở TP HCM với phong cách hiện đại, có khoảng 800 khách mời gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Trịnh Kim Chi, vợ chồng Huy Trần - Ngô Thanh Vân.
Đoàn Minh Tài, 44 tuổi, từng là người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim. Anh góp mặt trong một số phim như Lạc mất linh hồn, Vết sẹo, Dốc sương mù. Ngoài ra, anh diễn kịch, kinh doanh bất động sản và làm chủ chuỗi nhà hàng ở TP HCM.
Sunny Đan Ngọc, 25 tuổi, là bác sĩ răng hàm mặt. Cô từng phát hành nhiều MV do Đoàn Minh Tài sản xuất như: Nỗi buồn đáy tim, Singing in the Rain, Covid Fighters.
Hoàng Dung
Ảnh: Nhân vật cung cấp