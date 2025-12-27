Đoàn Minh Tài chèo xuồng rước dâu

Lễ tân hôn của đôi uyên ương thực hiện theo phong cách đậm chất miền Tây Nam Bộ. Gia đình chú rể mang những nét sinh hoạt đặc trưng của vùng sông nước vào ngày vui, từ mâm cỗ cưới với các món ăn hương vị quê nhà tới màn rước dâu bằng xuồng trên con kênh trước nhà.