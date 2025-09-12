Diễn viên Đoàn Minh Tài, 42 tuổi, cầu hôn bạn gái - Sunny Đan Ngọc, 25 tuổi - sau 5 năm quen nhau.

Đoàn Minh Tài ngỏ lời trong chuyến đi chơi tại Đà Lạt hồi tháng 8 nhưng đến tối 12/9 mới công khai thông tin. Diễn viên nói dù chuẩn bị trước, đến lúc quỳ gối đeo nhẫn cho người yêu, anh xúc động không nói lên lời.

Đoàn Minh Tài cầu hôn bạn gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Tôi khóc khi Sunny Đan Ngọc đồng ý để được nắm tay cô ấy cùng đi qua thăng trầm cuộc đời", diễn viên nói. Cả hai đang lên kế hoạch cho đám cưới vào tháng 12 năm nay.

Theo Minh Tài, bạn gái có cá tính mạnh, suy nghĩ chín chắn, giàu nghị lực. Trong tình cảm hay công việc, người yêu anh đều chân thành và hết mình. Trước đây, cả hai thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện giải trí nhưng giữ kín chuyện tình cảm.

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, từng là người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim. Anh góp mặt trong một số phim như Lạc mất linh hồn, Vết sẹo, Dốc sương mù. Ngoài ra, anh còn diễn kịch, kinh doanh bất động sản và làm chủ chuỗi nhà hàng ở TP HCM.

Cả hai quen nhau 5 năm mới tiến đến hôn nhân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sunny Đan Ngọc sinh năm 2000, mẹ là bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Cô tốt nghiệp Khoa Y Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Nhạc viện TP HCM. Cô từng phát hành nhiều MV do Đoàn Minh Tài sản xuất như: Nỗi buồn đáy tim, Singing in the Rain, Covid Fighters.

Đoàn Minh Tài trong phim "Dốc sương mù" Đoàn Minh Tài ở giây 0:29 trong phim "Dốc sương mù". Video: Today TV

Hoàng Dung