Đoàn Luật sư TP HCM 'bắt tay' Hội Luật sư Hong Kong nâng cao năng lực hành nghề

Được sự chấp thuận của UBND TP HCM, Đoàn Luật sư thành phố đã ký kết thỏa thuận quốc tế với Hội luật sư tư vấn Hong Kong nhằm nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ.

Trong khuôn khổ tham dự Lễ khai mạc Năm Pháp lý Hong Kong 2026 do Hội Luật sư và Hiệp hội Luật sư Tranh tụng Hong Kong đồng tổ chức tại Hong Kong, hai bên ký Biên bản ghi nhớ (MOU) tăng cường hợp tác song phương hôm 19/1.

Đại diện hai bên ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Đoàn Luật sư TP HCM

Theo MOU, các bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong quản lý tổ chức nghề nghiệp; trao đổi chuyên môn; bồi dưỡng nghiệp vụ cho luật sư thành viên; mở rộng kết nối nghề nghiệp quốc tế. Hợp tác hướng tới phát triển bền vững nghề luật sư tại TP HCM và Hong Kong, đồng thời tăng cường vai trò của luật sư trong bối cảnh hội nhập.

Cụ thể, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm quản lý; tạo điều kiện trao đổi hành nghề, tìm hiểu hệ thống pháp luật của mỗi bên; phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế về pháp luật đương đại; đẩy mạnh kết nối nghề nghiệp để hình thành mạng lưới hợp tác pháp lý quốc tế.

Hai tổ chức cũng dự kiến triển khai các đoàn nghiên cứu, khảo sát; tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hành nghề, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và vai trò xã hội của luật sư.

Trong chuyến công tác, đoàn đại biểu Đoàn Luật sư TP HCM làm việc với Hiệp hội Luật sư Tranh tụng Hong Kong, trao đổi quan điểm và thảo luận triển vọng hợp tác thời gian tới.

Chủ tịch Đoàn luật sư Hong Kong phát biểu trong khuôn khổ Lễ khai mạc Năm Pháp lý Hong Kong.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết sau sáp nhập, TP HCM trở thành trung tâm tài chính lớn của khu vực và đang hình thành tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, hợp tác với Hội Luật sư Tư vấn Hong Kong - nơi có hệ thống thông luật và thực tiễn pháp lý quốc tế phát triển - sẽ giúp luật sư TP HCM nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế khu vực.

Hải Duyên