Đoàn khách Đài Loan mắc kẹt vì sạt lở được mời ăn, ngủ miễn phí

15 khách Đài Loan mắc kẹt trên đường lên Sa Pa được anh Hưởng, người Lào Cai, mời cơm miễn phí và tìm nơi ngủ qua đêm cho đến khi tiếp tục hành trình vào sáng 30/9.

Khoảng 20h ngày 29/9, anh Nguyễn Xuân Hưởng, sống gần khu vực km27 ở xã Tả Phìn, cho biết xe chở 15 khách Đài Loan bị mắc kẹt do đường sạt lở. Sau khi trao đổi với hướng dẫn viên, vợ chồng anh Hưởng mời đoàn vào nhà nghỉ tạm và dùng bữa miễn phí.

Họ nấu thêm cơm và mỳ tôm để hỗ trợ đoàn khách. Vì nhà nhỏ, anh Hưởng liên hệ với trường mầm non Chu Lìn 1 gần đó để nhóm khách ngủ qua đêm. Sáng hôm sau do mưa lớn, đường chưa thông, anh Hưởng tiếp tục mời nhóm khách đến nhà ăn trưa.

Đoàn khách Đài Loan được anh Hưởng mời cơm trưa 30/9. Ảnh: NVCC

"Tôi mổ gà và dùng nốt đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh ra làm cơm, ai cũng có lúc nhỡ nhàng", anh nói. Sau bữa ăn, hướng dẫn viên gửi 500.000 đồng tiền cảm ơn nhưng anh không nhận. Anh Hưởng cho biết thêm ngoài 15 khách Đài Loan, gia đình cũng hỗ trợ nấu ăn miễn phí cho khoảng 100 khách Việt trong hai ngày 29/9 và 30/9.

Phạm Hương, hướng dẫn viên, cho biết đoàn khách ban đầu rất lo lắng và hoảng hốt vì bị mắc kẹt trong lúc mưa bão, nguy cơ sạt lở cao. Lòng tốt và sự nhiệt tình của gia đình anh Hưởng đã giúp họ yên tâm và có thêm những kỷ niệm đẹp về Việt Nam.

"Họ bảo trong rủi có may vì không phải đoàn khách nào mắc kẹt cũng được hỗ trợ kịp thời và nhiệt tình đến thế", Hương nói. Ngoài gia đình anh Hưởng, chính quyền xã Tả Phìn cũng tới hỏi thăm và cung cấp lương thực cần thiết cho đoàn trong sáng 30/9. Chiều 30/9, đoàn khách tiếp tục hành trình sau khi thông đường. Họ tham quan một số điểm ở Sa Pa sáng 1/10, sau đó phải huỷ một số kế hoạch như lên đỉnh Fansipan, để đảm bảo an toàn.

Hoàn lưu bão Bualoi gây mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An từ ngày 28/9. Tại Lào Cai, ngày 29/9, nhiều điểm sạt lở xảy ra trên Quốc lộ 4D, ảnh hưởng giao thông. Dựa vào lượng mưa, dự báo mưa và độ ẩm đất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét mức rất cao nhiều xã phường các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Sơn La. TP Hà Nội hôm qua mưa lớn, đất đã bão hòa nên một số nơi vùng núi của huyện Ba Vì, Sóc Sơn cũ cũng đối diện nguy cơ sạt lở đất.

Tú Nguyễn