Doãn Hải My vượt áp lực mang thai

Doãn Hải My nói tủi thân khi mang thai con đầu lòng nhưng vượt qua nhờ chồng - cầu thủ Đoàn Văn Hậu - động viên.

Lần đầu mang thai, Hải My tăng hơn 10 kg giữa thai kỳ, hiện cô nặng 58 kg, sức khỏe ổn định. Cô cho biết: "Tâm lý tôi nhạy cảm, dễ nóng tính hơn, thỉnh thoảng tủi thân vì chuyện lặt vặt. Tuy nhiên, tinh thần chung vẫn vui vẻ".

Theo Doãn Hải My, ban đầu cô tủi thân vì cơ thể thay đổi so với trước, nhưng dần thoải mái nhờ chồng động viên, chăm sóc chu đáo. Ba tháng đầu, cô bị ốm nghén, không ăn uống được, làm gì cũng thấy mệt. Đoàn Văn Hậu luôn ở cạnh vỗ về, giúp bà xã giảm căng thẳng.

Sắc vóc Doãn Hải My khi mang bầu qua bộ ảnh tung cuối tháng 3. Ảnh: Linh Le Chi

Khi phát hiện da bụng xuất hiện các vết rạn đỏ, Hải My lo lắng. Về sau, người đẹp tìm hiểu các thông tin, được bác sĩ tư vấn, thông báo là tình trạng dễ gặp khi mang bầu nên cô an tâm hơn.

Hiện cô ăn uống thoải mái để em bé phát triển khỏe mạnh. Hải My cho biết không lo sợ bị phá dáng. Trước đây, người đẹp khá gầy, hiện tăng cân khiến diện mạo trông đầy đặn hơn.

Doãn Hải My quay video vui nhộn tại nhà riêng hồi đầu năm Hải My quay video nhảy theo nhạc tại nhà riêng hồi đầu năm. Video: Nhân vật cung cấp

Ngoài chế độ dinh dưỡng, Doãn Hải My chú trọng giấc ngủ. Nếu mất ngủ vào ban đêm, cô sẽ bù vào buổi sáng hoặc trưa của ngày tiếp theo. Người đẹp cố gắng giữ tinh thần vui vẻ bằng cách nghe nhạc, đi dạo.

Gần đây, Hải My - Văn Hậu thoải mái xuất hiện tại một số sự kiện do bạn bè, đồng nghiệp tổ chức. Cô diện trang phục phom dáng rộng, chất liệu co giãn, tạo sự thoải mái khi di chuyển.

Doãn Hải My (thứ hai trái sang) mặc áo dài dáng rộng, xách túi hiệu dự đám cưới cầu thủ Quang Hải, hôm 6/4 ở Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hải My xác nhận mang thai hôm 23/3 sau nhiều đồn đoán, nhận nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, khán giả. Bốn tháng sau kết hôn, cặp sao vui với cuộc sống vợ chồng son.

Theo cô, cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi cãi vã nhưng vợ chồng chọn giải quyết theo cách nhẹ nhàng. Họ thường thẳng thắn nói chuyện, ai nhận ra lỗi sẽ sửa. Khi thấy bản thân nóng tính, cả hai chuyển sang nhắn tin để kiểm soát câu từ, cảm xúc.

Doãn Hải My, 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hồi tháng 5, hiện theo đuổi công việc người mẫu, kinh doanh. Người đẹp đăng ký kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu vào tháng 10/2023, tổ chức đám cưới sau đó một tháng. Đầu năm, họ vào đề cử "Cặp đôi của năm" tại giải Ngôi sao của năm 2023 do chuyên trang Ngôi Sao tổ chức.

Chặng đường 3 năm yêu của Doãn Hải Mỹ, Đoàn Văn Hậu Khoảnh khắc trong ba năm yêu của Hải My, Văn Hậu trước đám cưới. Video: Nhân vật cung cấp

Tân Cao