Doãn Hải My thích ứng cuộc sống làm mẹ

Người đẹp Doãn Hải My nói thoải mái tinh thần nhờ có chồng đỡ đần chăm sóc con trai, sớm lấy lại dáng sau một tháng sinh con đầu lòng.

Đầu tháng 6, Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu làm lễ đầy tháng con trai - bé Doãn Minh Thắng, tên gọi ở nhà là Lúa. Cô sinh theo phương pháp thường hồi tháng 5 tại một bệnh viện ở Hà Nội nhưng giấu kín, muốn bé cứng cáp mới thông báo tin vui tới mọi người.

Vợ chồng Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu bên con trai trong ngày đầy tháng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều tuần qua, Doãn Hải My cho biết nhanh chóng thích ứng, không áp lực hay bị stress sau sinh. Chồng cô - cầu thủ Đoàn Văn Hậu - luôn túc trực để chăm sóc hai mẹ con. Anh thuê thêm người giúp việc vào ban đêm trông bé, để bà xã có thời gian nghỉ ngơi, ngủ ngon giấc. Ban ngày, Hải My có thêm sự trợ giúp của bà nội và ngoại.

Hiện người đẹp trong giai đoạn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Do bé thích bú bình hơn nên Hải My chọn phương pháp hút sữa bằng máy, sau đó tiệt trùng để bé dùng dần. Ban đêm, khi Lúa quấy khóc hoặc khó ngủ, cô cho ngậm ti giả. Hải My cho biết không lạm dụng cách này và sẽ bỏ hoàn toàn khi bé lớn hơn.

Trong giai đoạn ở cữ, Doãn Hải My chọn thực phẩm đa dạng, đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo ăn chín uống sôi. Cô thường uống nhiều nước và sữa ấm vì tốt cho cơ thể, đồng thời giúp nguồn sữa mẹ dồi dào. Trong các bức ảnh chia sẻ sau sinh, Hải My được nhiều người khen sớm lấy lại vóc dáng. Cô cho biết giảm 9 kg, hiện còn 50 kg. Người đẹp muốn giữ số cân nặng hiện tại để trông không quá gầy như trước. Thời gian tới, cô thu xếp trở lại tập gym để cơ thể săn chắc hơn, cũng như khắc phục tình trạng rạn da lúc mang bầu.

Hình thể của Doãn Hải My sau một tháng sinh con đầu lòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những ngày qua, tổ ấm Hải My có nhiều tiếng cười nhờ thêm thành viên mới. Trước đó, cặp sao sắm sửa nhiều đồ dùng trẻ sơ sinh, trang trí căn phòng màu sắc để chờ đón con. Cô cho biết ông bà hai bên vui mừng, cưng chiều cháu. Từ khi làm mẹ, cô "cuồng" con đến mức điện thoại chứa hàng trăm hình ảnh, video của Lúa. Theo người đẹp, khi bé cứng cáp hơn, cô sẽ chia sẻ hình ảnh rõ mặt, cập nhật khoảnh khắc thường ngày của con với mọi người.

Doãn Hải My xác nhận mang thai hôm 23/3, nhận nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, khán giả. Cô 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hồi tháng 5/2023, theo đuổi công việc người mẫu, kinh doanh.

Người đẹp đăng ký kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu tháng 10/2023, tổ chức đám cưới sau đó một tháng. Đầu năm, họ vào đề cử "Cặp đôi của năm" tại giải Ngôi sao của năm do chuyên trang Ngôi Sao tổ chức.

Khoảnh khắc đám cưới Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu Khoảnh khắc đám cưới Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu. Video: Nhân vật cung cấp

Tân Cao