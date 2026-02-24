Đoạn đường khiến nhiều tài xế 'nghi ngờ chính mình'

Hưng YênNhiều ôtô, xe máy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều khiến lái xe đi đúng làn tưởng mình đi nhầm vào đường một chiều, hôm 22/2.

Đi đúng làn lái xe ngỡ mình đi ngược chiều Video: CTV

Tình huống giao thông: Tại đường gom cao tốc Hưng Yên -Thái Bình, lái xe có gắn camera hành trình bị bất ngờ khi nhiều xe lấn hẳn sang làn đường ngược chiều. Tình huống này khiến lái xe còn ngỡ mình mới là người đi nhầm vào đường ngược chiều, nhưng thực tế biển báo vào vạch kẻ đường chỉ hướng xe được phép lưu thông.

Kỹ năng lái xe: Thực tế, đoạn đường cao tốc này có hai đường gom hai bên, và cả hai đường gom đều cho xe chạy cả hai chiều, phân tách bằng đường kẻ màu vàng nét đứt. Vì vậy, khá nhiều tài xế đã phản ánh tình trạng tưởng mình đi ngược chiều khi đi ở đường gom. Phần lớn do lượng phương tiện ngược chiều ít, đường lại không có dải phân cách chia tách hai làn, các phương tiện xuôi chiều thường tranh thủ lấn hết làn ngược chiều. Bởi thực tế này, nhiều lái xe nói rằng "bị lú" khi đi tới đoạn đường này.

Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần luôn quan sát vạch kẻ đường để hiểu đúng ý nghĩa: vạch vàng là phân tách hai chiều di chuyển để đi đúng làn đường, không lấn làn khi phía đối diện có xe đang đi tới.

Nguyên Vũ