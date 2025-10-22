'Đoàn Dự' Lâm Chí Dĩnh mặc dìm dáng

Hàng nghìn khán giả nhận xét tài tử Đài Loan Lâm Chí Dĩnh chọn trang phục chưa tinh tế nên không tôn được vóc dáng.

Ngày 22/10, video Chí Dĩnh làm ca sĩ khách mời ở liveshow kỷ niệm 40 năm hoạt động giải trí của đồng nghiệp Đỗ Đức Vỹ gây chú ý trên Weibo, cụm từ khóa "Lâm Chí Dĩnh ơi, anh mau vứt chiếc quần này đi" được hàng chục nghìn khán giả sử dụng.

'Đoàn Dự' Lâm Chí Dĩnh bị dìm dáng Lâm Chí Dĩnh ở liveshow. Video: Weibo

Ở đêm nhạc, ca sĩ mặc thiết kế có điểm nhấn là đường kẻ xiên uốn trên quần, vừa hát vừa nhảy. Phần lớn fan nhận xét chiếc quần không thích hợp màn biểu diễn sôi động, khiến nam thần xứ Đài trông "buồn cười vì bị dìm dáng, chân thấp hơn thực tế", Chí Dĩnh cao 1,72 m.

Dù vậy, hàng nghìn người đồng tình gương mặt, phong thái của Lâm Chí Dĩnh trẻ so với tuổi 51. Lần hiếm hoi tài tử bị khán giả đánh giá thấp về phong cách thời trang.

Chí Dĩnh ở đêm nhạc. Ảnh: Sohu

Chí Dĩnh được mệnh danh Hoàng tử xứ Đài vì đông fan, điển trai, có nhiều tác phẩm gây sốt tại châu Á, như Thiếu Lâm tiểu tử, Sợi dây chuyền định mệnh, Thiên Long Bát Bộ 2003 (vai Đoàn Dự). Sau khi kết hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi năm 2009, tài tử dần giảm công việc ở làng giải trí. Vợ chồng có ba con trai, con đầu lòng năm nay 15 tuổi, con sinh đôi lên 10 tuổi.

Diễn viên gặp biến cố năm 2022, chiếc Tesla do anh điều khiển tông vào cột báo giao thông, dải phân làn, sau đó bốc cháy. Khoảng năm, sáu công nhân, người qua đường kéo Lâm Chí Dĩnh khỏi xe trước khi đám cháy lan đến. Tài tử hôn mê, bị gãy xương nhiều bộ phận trên mặt, cơ thể, chấn thương não.

Cảnh Đoàn Dự gặp Vương Ngữ Yên bản 2003 Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong "Thiên Long Bát Bộ". Video: Bilibili

Anh trải qua hai đợt phẫu thuật cánh tay và tái tạo xương vùng mặt, hiện ở trán có sẹo mờ. Từ năm 2023, Lâm Chí Dĩnh trở lại ghi hình show truyền hình, dự sự kiện song anh cho biết chưa hoàn toàn bình phục, cần tiếp tục vật lý trị liệu.

Như Anh (theo Sohu)