Đoàn biểu tình xe tải tiến về thủ đô Mỹ

Nhóm tài xế xe tải bắt đầu lái xe từ California di chuyển về thủ đô Washington để biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế chống Covid-19.

Hàng chục xe tải 18 bánh cùng khoảng 50 xe bán tải bắt đầu di chuyển từ Adelanto, California, tiến về thủ đô Washington. "Đoàn xe nhân dân" đang bắt đầu hành trình dài 11 ngày đến Beltway, đường cao tốc bao quanh thủ đô Mỹ, để phản đối các biện pháp hạn chế về khẩu trang và bắt buộc tiêm vaccine.

"Điều này là vì quyền tự do, quyền con người của chúng ta. Quá đủ rồi", Ron Coleman, 61 tuổi, tài xế xe tải từ Reno, Nevada, nói.

Đoàn xe biểu tình tập trung tại Adelanto, California, hôm 22/2. Ảnh: Reuters.

Tài xế xe tải Brian Brase cho dù đoàn xe tập kết ở đâu, họ cũng sẽ không di chuyển cho tới khi các yêu cầu của nhóm về dỡ bỏ hạn chế chống Covid-19 được chấp thuận.

Một đoàn xe khác quy mô nhỏ hơn, gồm một xe tải 18 bánh và một số xe bán tải, SUV, cũng rời Scranton, Pennsylvania, sáng 23/2 để tiến về thủ đô Washington.

Tại thủ đô Washington, giới chức đang chuẩn bị các biện pháp ứng phó đoàn xe tải và khả năng xảy ra các cuộc biểu tình khác trong những ngày tới. Lầu Năm Góc thông báo đã điều 400 thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Đặc khu Columbia, không mang vũ khí, đến hỗ trợ tại các chốt giao thông thủ đô từ ngày 26/2 đến ngày 7/3.

Khoảng 50 xe quân sự cỡ lớn cũng nhận lệnh di chuyển tới các chốt giao thông ở Washington. Giới chức Mỹ còn điều 300 lính vệ binh quốc gia bên ngoài thủ đô sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

Đoàn xe biểu tình dự kiến đến thủ đô Washington vào ngày 5/3, nhưng chưa có kế hoạch tiến vào Đặc khu Columbia.

Đoàn xe tải tiến hành biểu tình trong bối cảnh hầu hết các bang Mỹ đã nới lỏng nhiều hạn chế về Covid-19. Tại California, nơi đoàn xe khởi hành, chính quyền chỉ còn yêu cầu đeo khẩu trang tại những nơi có nguy cơ cao như phương tiện giao thông công cộng, trường học và cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Cuộc biểu tình của "Đoàn xe Tự do" do các tài xế xe tải phản đối quy tắc chống dịch của Canada khởi xướng hồi đầu tháng. Cuộc biểu tình này đã lan tới các nước như Pháp, New Zealand, Australia, khi người dân lái xe xuống đường phản đối các lệnh hạn chế chống Covid-19.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)