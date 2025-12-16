Dọa tung ảnh nhạy cảm của thiếu nữ để 'tống tình'

An GiangĐoàn Bá Tước bị cáo buộc dọa đăng ảnh nhạy cảm của bạn gái 16 tuổi quen qua mạng xã hội, ép quan hệ tình dục.

Ngày 16/12, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND đề nghị truy tố Tước (21 tuổi) về tội Cưỡng dâm, theo Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, ngày 19/3, qua mạng xã hội, Tước làm quen thiếu nữ 16 tuổi. Trong lúc nhắn tin trò chuyện, Tước dụ cô gửi cho mình ảnh nhạy cảm, cam kết sẽ chuyển cho 8 triệu đồng.

Khi được thiếu nữ đáp ứng, Tước không chuyển tiền nên bị cô chặn tài khoản. Không liên lạc được, Tước gửi những hình ảnh này cho bạn bè của thiếu nữ.

Biết sự việc, thiếu nữ mở chặn. Tước liền gửi lại cho cô nhiều hình ảnh nhạy cảm, ép phải quan hệ tình dục nếu không sẽ đăng lên mạng xã hội. Lo sợ, ngày 20/3, nạn nhân phải theo Tước đến một nhà nghỉ.

Sự việc sau đó được người thân của thiếu nữ phát hiện, tố cáo với công an.

An Minh - Bình An