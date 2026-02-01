Đồ xuyên thấu hút mắt của Dakota Johnson

Hôm 29/1, Dakota Johnson đến dự show Haute Couture Xuân Hè 2026 của Valentino. Cô phối quần ren với áo họa tiết da báo, sơ mi đính lông vũ. Ảnh: Vogue
Dakota Johnson, 37 tuổi, là con của tài tử Don Johnson và minh tinh Melanie Griffith. Cô bắt đầu nổi tiếng khi đóng vai Anastasia Steele trong ba phần phim 18+ 50 sắc thái. Các phim cô đóng còn có: The Lost Daughter, Cha Cha Real Smooth, Madame Web.
Hai năm trở lại đây, người đẹp thường xuyên chọn chất liệu xuyên thấu khi dự sự kiện. Vogue nhận xét cách mặc của cô táo bạo nhưng vẫn tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn.
Năm ngoái, diễn viên tạo ấn tượng bằng đầm ren của Gucci, kết hợp mốt khoe nội y khi tới buổi tiệc của tập đoàn Kering ở New York. Vì bộ váy có họa tiết dày đặc, cô tiết chế trang sức, chỉ đeo bông tai đính đá ngọc lục bảo. Ảnh: AFP
Khi tới dự Red Sea Film Festival ở Saudi Arabia tháng 12/2025, cô chọn bộ đầm ren peplum của Chloé. Dakota che chắn các khoảng hở bằng bodysuit màu nude. Ảnh: Reuters
Đến Women in Motion Awards 2025 thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes, ngôi sao chọn đầm cổ yếm lưới pha lê của Gucci, nhấn bằng khuyên tai đính đá ngoại cỡ. Ảnh: Reuters
Dakota Johnson diện mốt không nội y với đầm xuyên thấu dáng trumpet của Gucci tại Liên hoan phim Zurich 2025. Ảnh: Instagram zurichfilmfestival
Tới dự show Xuân Hè 2025 của Gucci năm 2024, Dakota Johnson chọn đầm trắng, phối áo khoác da thể hiện vẻ sang trọng. Video: Gamma Film
Bước lên thảm đỏ Liên hoan phim Tribeca 2024, cô chọn quần ren ăn ý với bộ đầm midi kiểu váy ngủ, đeo vòng cổ bohochic của Tiffany 10.200 USD (264,2 triệu đồng). Diện mạo này giúp cô tạo sự khác biệt giữa những ngôi sao mặc đầm dạ hội cầu kỳ. Ảnh: Backgrid
Trong một lần quảng bá Madame Web ở Los Angeles tháng 2/2024, cô tiếp tục thể hiện sự liều lĩnh với bộ đầm lưới hở từ đầu tới chân, phối nội y màu nude, tạo hiệu ứng "mặc như không". Ảnh: Reuters
Dakota Johnson được đánh giá có vóc dáng đẹp, đôi chân thon. Cô thường chọn trang phục nửa kín nửa hở để tôn điểm mạnh này, thay vì những bộ đầm cut-out phô trương đường cắt. Ảnh: Reuters
Khi mặc váy ren, voan mờ, Dakota luôn tiết chế trang sức để tránh rườm rà, tập trung tôn trang phục và hình thể. Tạp chí Instyle còn khen cô về tông trang điểm màu nude, giúp toát lên vẻ sang trọng mà không bị lòe loẹt. Ảnh: Mega
Không chỉ trong sự kiện, đời thường cô cũng yêu thích những thiết kế trong suốt. Mặc quần jeans hay váy midi, cô đều ưu tiên sử dụng giày cao gót. Theo WWW, kiểu giày này giúp người dùng trông thanh lịch hơn so với những loại giày dép. Ảnh: Backgrid
Trong một lần dạo phố ở SoHo, cô diện cả "cây" xuyên thấu gồm áo thun ôm sát, chân váy ống màu vàng, mang giày slingback. Ảnh: Gotham
