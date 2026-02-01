Đồ xuyên thấu hút mắt của Dakota Johnson

Hai năm trở lại đây, người đẹp thường xuyên chọn chất liệu xuyên thấu khi dự sự kiện. Vogue nhận xét cách mặc của cô táo bạo nhưng vẫn tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn.

Năm ngoái, diễn viên tạo ấn tượng bằng đầm ren của Gucci, kết hợp mốt khoe nội y khi tới buổi tiệc của tập đoàn Kering ở New York. Vì bộ váy có họa tiết dày đặc, cô tiết chế trang sức, chỉ đeo bông tai đính đá ngọc lục bảo. Ảnh: AFP