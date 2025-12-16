Dỡ xong hơn 2.000 m hàng rào ở công viên Thống Nhất

Toàn bộ hàng rào dài hơn 2.000 m quanh công viên Thống Nhất đã được tháo bỏ, mở lối kết nối trực tiếp với các tuyến phố và không gian đi bộ khu vực trung tâm Hà Nội.

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng hôm 15/12 cho biết đơn vị đã hoàn tất việc tháo dỡ toàn bộ phần rào còn lại của công viên Thống Nhất trên các tuyến phố Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu.

Cùng với việc hạ rào, các đơn vị liên quan sẽ triển khai chỉnh trang, duy tu hè phố Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu; cải tạo các lối vào công viên; lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí tại các cổng chính; bổ sung camera giám sát dọc công viên. Toàn bộ hạng mục dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hoàn thành hạ rào công viên Thống nhất Các công nhân hạ rào công viên Thống Nhất, phía đường Đại Cồ Việt. Video: Võ Hải

Công viên Thống Nhất có diện tích hơn 50 ha, là công viên lớn nhất Hà Nội, nằm giữa bốn tuyến phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu. Hệ thống hàng rào của công viên được xây dựng, cải tạo qua nhiều giai đoạn, dài 2.160 m với 7 cổng ra vào.

Theo kế hoạch cải tạo, nâng cấp và xây mới công viên, vườn hoa giai đoạn 2021-2025, Hà Nội ưu tiên cải tạo ba công viên Bách Thảo, Thủ Lệ và Thống Nhất. Trong đó, công viên Thống Nhất được nghiên cứu theo hướng mở; hai công viên Bách Thảo và Thủ Lệ tiếp tục duy trì hàng rào do đặc thù bảo tồn chim, thú và cây quý.

Phối cảnh đoạn hè công viên Thống Nhất phía đường Đại Cồ Việt sau chỉnh trang. Nguồn: Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng

Trước đó cuối năm 2022, gần 400 m hàng rào phía phố Trần Nhân Tông được tháo dỡ để kết nối với tuyến phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang. Tháng 3/2025, khoảng 650 m hàng rào từ phố Trần Nhân Tông đến Đại Cồ Việt tiếp tục được tháo bỏ. Hơn 1.000 m hàng rào còn lại được tháo dỡ trong những ngày đầu tháng 12/2025.

Lãnh đạo thành phố cho biết việc dỡ bỏ hàng rào không chỉ mở không gian vật lý mà còn hướng tới đổi mới cơ chế quản lý, cải tạo công viên, hình thành trục không gian đi bộ dọc phố Trần Nhân Tông và nâng cao giá trị cảnh quan khu vực trung tâm Hà Nội.

Võ Hải