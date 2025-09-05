Đổ xô mua vàng khi giá vượt 134 triệu đồng

Nhiều người xếp hàng đợi cả tiếng đồng hồ trước các điểm giao dịch để mua vàng khi giá vượt 134 triệu đồng mỗi lượng sáng nay.

Ghi nhận của VnExpress tại cửa hàng SJC Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) lúc 8h30 hôm nay, hàng trăm người đứng đợi đến lượt vào giao dịch. Buổi sáng, SJC giới hạn số lượng vàng miếng bán ra một lượng mỗi người, còn vàng nhẫn là 5 phân.

Khu vực đứng đợi mua vàng nhẫn kéo hàng dài, bao quanh cửa hàng. Người trung niên và lớn tuổi chiếm phần lớn trong nhóm này. Chị Oanh (quận 1 cũ) cho biết nhiều cửa hàng bên ngoài đã hết vàng nên chị đành chờ hàng giờ tại SJC để mua.

"Nhiều người như tôi cảm thấy sốt ruột khi giá vàng tăng mỗi ngày nên quyết định mua vào", chị nói.

Trong khi đó, tại quầy vàng miếng, khách xếp hàng dài hơn 100 m. Nhiều người trang bị đồ ăn, thức uống để "ngồi cắm" giữ chỗ vào mua. Đa số là những người trẻ, có cả sinh viên hoặc tài xế giao hàng.

Tấn Lợi (sinh viên năm thứ 2) cho biết xếp hàng hơn một tiếng mới đến được khu vực bên trong khuôn viên cửa hàng. Anh nói đang mua hộ vàng miếng cho người khác và nhận tiền công 800.000 đồng một ngày.

Một nhân viên tại cửa hàng SJC cho biết có tình trạng "xếp hàng mua vàng hộ". Ngoài ra, một số người xếp hàng và nhận số thứ tự từ sớm, sau đó bán lại vị trí đấy cho người khác với giá vài trăm nghìn đồng.

"Chúng tôi cũng khó kiểm soát được tình trạng này vì họ luôn xưng danh là người dân mua vàng", nhân viên này nói.

Những ngày gần đây, mạng xã hội cũng xuất hiện tình trạng tuyển người mua vàng hộ. Người được tuyển thường trên 18 tuổi, có sim chính chủ, e-mail và căn cước công dân. Lương được rao thấp nhất 400.000 đồng một ngày, có thể cao hơn tùy thời điểm.

Tình trạng mua vàng đông đúc đã kéo dài nhiều ngày qua. Riêng tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai, nhân viên bảo vệ cho biết hàng người chờ đợi sáng nay có phần đông hơn hai hôm trước.

Trái ngược với bên mua, người bán vàng hôm nay chỉ giao dịch nhỏ giọt. Những ai mang kim loại quý bán ra không cần xếp hàng mà có thể vào quầy ngay. Ông Mạnh (quận 5 cũ) hôm nay chở vợ đi bán 2 lượng vàng miếng. Ông cho biết quan sát diễn biến giá những ngày qua đã tăng quá mạnh, sẵn dịp hai vợ chồng có kế hoạch dùng tiền nên quyết định bán.

"Tôi nghĩ giá vàng đã tăng quá cao, sợ quay đầu giảm mạnh nên bán lúc này cho an tâm", ông nói.

Một lượng vàng miếng được cửa hàng SJC Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) bán ra cho người mua. Ảnh: Tất Đạt

Tại Hà Nội, tình trạng cầu vượt cung tiếp tục diễn ra. Trước các điểm giao dịch, người dân cũng xếp hàng dài để mua.

Theo chia sẻ của nhân viên tại hai điểm bán thuộc Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông, thương hiệu này chỉ cung cấp 1 chỉ vàng nhẫn trơn cho khách hàng trong sáng nay, không bán vàng miếng. Tuy nhiên, đến 10h, vàng nhẫn cũng hết sạch.

Ở tiệm Phú Quý trên đường Trần Nhân Tông, nhân viên cho biết sẽ cung cấp đủ số lượng nhẫn trơn khách hàng mong muốn. Nhưng trong hôm nay, khách sẽ nhận trước 2 chỉ, số còn lại được trả sau. Còn tại SJC trên cùng tuyến phố, cửa hàng đã hết vàng miếng từ nhiều ngày nay.

Chị Hoa, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho hay có thói quen dành dụm tiền lương hàng tháng để tích lũy vì vàng có thanh khoản tốt, lợi suất cao hơn gửi tiết kiệm. "Vàng lên giá mạnh nhưng vẫn còn khả năng sinh lời tốt. Nếu giảm, tôi cũng không lo vì mua số lượng ít, 1-2 chỉ", chị cho hay.

Người dân chờ thanh toán tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Trọng Hiếu

Tình trạng dòng người xếp hàng mua vàng xảy ra khi giá kim loại quý tăng mạnh những ngày qua. Sáng 5/9, các thương hiệu tiếp tục tăng giá vàng miếng. SJC nâng giá mua bán lên 132,9 - 134,4 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng so với ngày hôm qua, cao nhất từ trước đến nay. Với nhẫn trơn, công ty này cũng tăng giá thêm 500.000 đồng lên 126,7 - 129,2 triệu đồng một lượng.

Vàng trong nước tiếp tục diễn biến cùng chiều với giá thế giới. Trong phiên sáng nay, giá quốc tế giao ngay tăng hơn 6 USD, đạt 3.551 USD một ounce (tương đương 113,5 triệu đồng một lượng), cao hơn 20,9 triệu so với vàng miếng trong nước.

Tất Đạt - Trọng Hiếu