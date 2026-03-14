Đổ xô mua nhà thờ cũ làm nhà ở

MỹGiữa "bão" giá bất động sản, nhiều người chọn mua các nhà thờ cũ với giá rẻ để cải tạo thành không gian sống độc đáo.

Kênh Tiktok của bà Priscilla Houliston ở bang Pennsylvania đang thu hút hàng triệu lượt xem khi chia sẻ cuộc sống bên trong một nhà thờ cũ. Không gian vốn dành cho các hoạt động tôn giáo nay đã được cô biến thành một tổ ấm cá nhân độc đáo với mái vòm cao vút và những ô cửa kính rực rỡ.

Ý tưởng này xuất phát từ thực tế thị trường địa ốc Mỹ với giá nhà trung bình vượt mốc 400.000 USD, thậm chí chạm ngưỡng 1,6 triệu USD tại các đô thị lớn. Lãi suất đắt đỏ cùng lạm phát tước đi cơ hội sở hữu nhà của nhiều người, buộc họ phải tìm kiếm các loại hình cư trú dị biệt.

Mua nhà thờ làm nơi ở giữa 'bão' giá bất động sản Priscilla Houliston ở bang Pennsylvania, Mỹ giới thiệu về nơi ở, từng là một nhà thờ được mua với giá 40.000 USD, tháng 2/2026. Nguồn: The1876studio

Thông qua nền tảng Loopnet, Houliston phát hiện các công trình tôn giáo rộng 180-420 m2 đang được niêm yết với giá chỉ từ 50.000 đến 100.000 USD. "Tìm mua một nhà thờ giá dưới 100.000 USD lúc này rất dễ dàng. Nước Mỹ hiện có hơn 6.000 nhà thờ cũ chờ chủ mới", bà cho biết.

Do không đủ kinh phí duy trì, nhiều giáo xứ đành bán tháo các công trình sở hữu chất lượng xây dựng kiên cố, ốp đá và khuôn viên rộng rãi. Tuy nhiên, việc biến nơi thờ tự thành không gian sinh hoạt tiềm ẩn nhiều rắc rối pháp lý.

Một người mua nhà thờ khác cho biết anh bị mắc kẹt 9 tháng qua vì chính quyền địa phương yêu cầu tự bỏ tiền làm đường vào, nâng cấp điện nước và mòn mỏi chờ giấy phép chuyển đổi công năng sang nhà ở dân dụng.

Chuyên gia bất động sản John Muzyka của công ty Church Realty khuyên người mua phải chủ động liên hệ bộ phận cấp phép xây dựng tại địa phương để nắm bắt thủ tục. Cơ quan chức năng nắm quyền phê duyệt bản vẽ cải tạo trước khi người dân được sinh sống hợp pháp.

Bên cạnh đó, người mua cũng cần lưu ý định giá bảo hiểm cho các chi tiết đặc thù. Một cặp vợ chồng từng chịu thiệt hại nặng nề sau vụ hỏa hoạn do công ty bảo hiểm từ chối bồi thường những ô cửa kính màu trị giá 50.000 USD vì thiếu hồ sơ định giá chính thức.

Bất chấp các rắc rối về giấy tờ, nhiều người vẫn thích thú với phương án an cư này. Dưới video của Houliston, một người dùng mạng khoe về căn "Chouse" (từ lóng ghép giữa nhà thờ và nhà ở) của chú mình, trong khi người khác tự hào chia sẻ căn nhà thờ 7 phòng ngủ do người thân mua với giá chưa tới 100.000 USD.

Minh Phương (Theo NyPost)