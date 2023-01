Đổ xô đến phòng tập sau Tết

Hà NộiNhiều phòng gym, yoga, câu lạc bộ, các huấn luyện viên cá nhân tiếp nhận lượng khách tập tăng 50% so với trước Tết do nhu cầu giảm cân, lấy lại vóc dáng rất cao.

Phòng tập gym của anh Lại Luân, huấn luyện viên trung tâm Elite Fitness, tấp nập người tập. Anh cho biết sau 5 ngày nghỉ Tết, số lượng học viên tìm đến anh nói riêng và trung tâm anh huấn luyện nói chung tăng lên nhanh chóng. Một ngày, một cơ sở của trung tâm anh dạy có khoảng 800 người đến tập, riêng anh tiếp nhận 8-10 khách, tăng gần 50% so với trước Tết. Khách đủ mọi lứa tuổi, song phần lớn là người trẻ, sinh viên hay giới văn phòng.

"Từ 7h sáng đến 7h tối hầu như tôi không có thời gian nghỉ, bởi dạy một học viên mất 1-1,5 tiếng, trong khi một ngày có 10 khách như vậy", anh Luân nói và cho biết nhu cầu thuê huấn luyện viên cá nhân tăng nhiều vì người tập mong muốn đạt hiệu quả giảm cân nhanh. Tinh thần mọi người rất hăng hái luyện tập vì đặt mục tiêu giảm mỡ sau Tết, cũng chăm chỉ đi tập hơn.

Chị Khánh Hà, 30 tuổi, là nhân viên văn phòng, hôm mùng 6 Tết đến phòng tập lúc 11h30 khi nghỉ trưa. Chị cho biết ngày Tết ăn uống vô độ với bánh chưng, thịt đông, các món xào rán nên tăng cân 3 kg. Mùng 6 Tết là ngày "khai xuân" đi làm trở lại, chị lập tức đăng ký gói tập gym và tranh thủ buổi trưa tập cùng huấn luyện viên, đặt mục tiêu mỗi tuần tập 5 buổi sớm lấy lại vóc dáng. Sau ba buổi tập liên tiếp, chị cảm nhận cơ thể khỏe khoắn, nhẹ nhàng hơn nhiều.

Huấn luyện viên Luân và học viên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài gym, môn yoga cũng được nhiều người lựa chọn tập sau Tết như một phương pháp giúp cơ thể dẻo dai, khỏe khoắn, làm đẹp da, detox và tâm hồn thư giãn, thoải mái. Huấn luyện viên yoga Đạt Anh cho biết, trước Tết khoảng hai tháng, khoảng 300 học viên đăng ký tập với anh song số lượng học thực tế tại các lớp chỉ tầm 200 do mọi người cuối năm bận công việc, không được tập thường xuyên. Tuy nhiên, vừa ra Tết, số học viên đến học lên tới 500 người, tăng 50%.

Có nhiều lớp để lựa chọn như lớp nền tảng (lớp học chuyên về yoga với nhạc), lớp body (chuyên về giảm cân, dữ dáng), lớp nâng cao... Mỗi lớp có ca sáng, trưa, tối. Riêng lớp chuyên về giảm cân chiếm gần một nửa tổng số học viên, khoảng 200, chủ yếu 40-60 tuổi.

Anh cho biết, tập yoga thúc đẩy hệ thống trao đổi chất, giúp đốt cháy mỡ thừa, khôi phục sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, cân bằng trọng lượng, từ đó hỗ trợ giảm cân, lấy lại vóc dáng. Theo các nghiên cứu, tập yoga thường xuyên có thể ngủ ngon hơn, ít ốm vặt, dễ chịu cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chị Hương Lan, 45 tuổi, nói: "Tôi tập yoga sau Tết mục đích để cơ thể khỏe khoắn, giảm cân, như một cách thoát ra khỏi dòng chảy hối hả, vội vã của cuộc sống giúp tâm hồn thoải mái sau những ngày bộn bề".

Huấn luyện viên Đạt Anh và các học viên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các huấn luyện viên khuyên giảm cân là cả một quá trình dài, bởi vậy người muốn giảm cân cần duy trì đều đặn việc tập luyện, ít nhất mỗi ngày 45-60 phút. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo ngoài chế độ ăn, tập luyện là vô cùng quan trọng để giảm cân. Với thể hình, các bài tập bodyweight rất hiệu quả cho những người nghỉ tập một thời gian muốn quay lại. Đây là những bài tập không cần dùng đến máy móc hay thiết bị hỗ trợ mà chỉ vận dụng trọng lượng cơ thể để tập, tác dụng đốt calo.

Theo cơ chế, "calo in" là lượng calo mà một người hấp thụ một ngày thông qua ăn uống, mỗi loại thực phẩm có lượng calo khác nhau. "Calo out" là lượng calo cơ thể tiêu hao một ngày trong các hoạt động ăn, ngủ, nghỉ, vận động, chơi thể thao... Trong những hoạt động thường ngày như nói chuyện hay sử dụng bộ não để làm việc, lượng "calo out" thấp hơn lượng "calo in" có thể khiến cơ thể dư thừa calo, gây tăng cân. Bởi vậy, cần tập luyện hàng ngày để "calo out" bằng hoặc nhiều hơn "calo in", như vậy mới duy trì được cân nặng hoặc giảm cân. Hơn thế, quá trình tập luyện sẽ tác động đến cơ bắp, dẫn đến cơ thể bị đau mỏi sau tập. Quá trình hồi phục cơ bắp sẽ đốt mỡ, hỗ trợ giảm cân, lấy lại vóc dáng, huấn luyện viên Luân giải thích.

Còn huấn luyện viên Đạt Anh cho biết người mới bắt đầu tập yoga nên tham gia một lớp chuyên sâu nền tảng trước để có cơ sở vững chắc, như học cách lấy trụ chân, cách để bàn tay, mở hông, đóng hông, siết cơ bụng, kích hoạt cơ mông... mục đích phát huy hiệu quả tốt nhất cũng như an toàn cho chính mình. Với người nghỉ tập trong thời gian Tết, khi bắt đầu lại nên tập những bài đơn giản nhất, đem lại nhiều hứng khởi, tránh tập các động tác quá khó ngay. Lý do là khi vừa bắt đầu lại, cơ thể còn yếu và cứng, nếu tập khó dễ gây chấn thương.

Huấn luyện viên Lại Luân lưu ý không nên tập khi đói, bởi lúc tập cơ thể cần năng lượng, nếu bụng đói sẽ rất dễ bị mệt, oải, dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, tụt đường huyết, có thể bị ngất. Một tiếng trước khi tập nên ăn món khô, món không có nước, để dạ dày kịp tiêu hóa bớt thức ăn, việc tập sẽ hiệu quả. Nếu ăn món có nước như bún, phở, miến, canh... thì phải chờ khoảng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ để tiêu hóa hết. Không nên tập khi bụng no, vừa ăn xong.

Các chuyên gia sức khỏe đều cho rằng tập luyện không chỉ để giảm cân, lấy lại vóc dáng mà còn tăng cường sức khỏe, bởi vậy nên duy trì càng lâu càng tốt. Nếu không gặp chấn thương hay mắc những bệnh mà bác sĩ khuyến cáo không nên tập luyện thì bạn không nên ngừng tập. Các nghiên cứu cũng chỉ ra tập luyện thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể, tốt cho tim mạch.

Thúy Quỳnh