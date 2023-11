Đổ xô đến mũi Nghinh Phong đón bình minh

Bà Rịa - Vũng TàuNhiều du khách gần đây đổ xô đến Mũi Nghinh Phong để ngắm bình minh, không ngại dậy từ 3h để chọn được chỗ view đẹp.

Mũi Nghinh Phong hiện nổi lên là "điểm ngắm bình minh đẹp" được khách du lịch tìm đến. Đây là một mũi đất dài nhô ra biển tọa lạc tại phía nam bán đảo Vũng Tàu, sau lưng là núi, trước mặt là biển. Mũi biển nằm giữa bãi Sau và bãi Dứa, quanh năm lộng gió, nhiều đá ngầm và các vách đá nguy hiểm.

Chị Thanh Thủy, người Vũng Tàu đang sống ở TP HCM, cho biết cách đây 5 ngày đã may mắn "săn" được bình minh trên mũi Nghinh Phong. Chị biết đến mũi biển này từ lâu nhưng mọi lần chỉ chạy xe ngang qua và không mấy ấn tượng. Gần đây xem được những đoạn video review trên mạng xã hội chị mới để ý và tìm đến vì tò mò. Chị có mặt ở mũi Nghinh Phong lúc 4h30 nhưng các bãi đất trống quanh khu vực này đều kín người ngồi "chờ" mặt trời mọc.

Du khách uống cà phê, săn bình minh trên mũi Nghinh Phong. Ảnh: Thanh Thủy

"Có nhiều người đến đây từ 3h sáng để chọn được chỗ view đẹp. Mọi người thường ngồi ở những bãi đất trống hoặc ngồi ghế của những quán cà phê bán rong tại đây. Đến sau 5h là không còn chỗ, phải đứng ở những góc không đẹp", chị Thủy nói.

Không phải du khách nào cũng "may mắn" như chị Thủy. Tôn Thoa, đến từ Long An, cho biết có chuyến du lịch Vũng Tàu vào cuối tháng 10 và cũng ghé mũi Nghinh Phong check in vì "đây là địa điểm đang hot". Thoa có mặt ở địa điểm này lúc 5h30 nhưng mũi biển "không còn chỗ và không săn được bình minh". Du khách Cẩm Nhi, sinh sống tại TP HCM cũng "đến từ 4h" và không tìm được chỗ ngồi ưng ý, "xung quanh là biển người".

Anh Sơn Nguyễn, đến từ TP HCM, chia sẻ đến Vũng Tàu nhiều lần và mũi Nghinh Phong là địa điểm thân quen với anh. Năm 2016-2018, anh Sơn từng đến mũi biển này cắm trại, khi đó địa điểm này vắng người, buổi sáng "hầu như không có ai" và du khách thường đến đây vào buổi chiều.

"Khoảng 2-3 tháng trở lại đây, địa điểm này nóng trở lại nhờ sự xuất hiện của những tiệm cà phê bán rong quanh khu vực đất trống. Chủ các tiệm này chia sẻ những đoạn video mặt trời mọc ở mũi biển lên TikTok, thu hút du khách tìm đến. Các xe bán rong này mở bán từ 3h đến khoảng 7h30, du khách đến mua cà phê được cung cấp ghế ngồi, là loại ghế cắm trại gấp gọn", anh Sơn nói.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, cho biết mũi Nghinh Phong hiện không phải là điểm du lịch chính thức của thành phố, chỉ là địa điểm tự phát. Trước giờ du khách "ra vào nơi này tự do, không ai quản lý".

Theo ông Tộ, TP Vũng Tàu đã họp bàn nhiều lần để chuẩn bị đầu tư, cải tạo khu vực mũi Nghinh Phong thành điểm tham quan phục vụ du khách, "nhưng đến nay chưa có kế hoạch cụ thể". Nếu dự án cải tạo được triển khai, đường đi lên mũi Nghinh Phong sẽ được chỉnh trang lại, làm thêm hàng rào chắn giống khu vực đồi Con Heo để đảm bảo an toàn cho du khách. Ngoài ra sẽ xây dựng thêm một số tiểu cảnh phục vụ khách có nhu cầu chụp ảnh.

Ông Phạm Khắc Tộ cho biết các hàng rong kinh doanh tại khu vực mũi Nghinh Phong là "trái quy định của thành phố". Đội tuần tra, xử lý vi phạm bán hàng rong của các phường trong thành phố liên tục đi tuần nhưng "khó rà soát triệt để".

Khu vực này hiện chỉ là những bãi đất trống và tồn tại công trình đổ nát, bỏ hoang nhiều năm, từng thuộc sở hữu của công ty du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Outbox Company, Bà Rịa - Vũng Tàu được du khách đánh giá "có cảnh quan đẹp, chi phí hợp lý phù hợp với thị hiếu của người Việt hiện tại". Đây cũng điểm đến được khách Việt yêu thích số một trong nước trong quý III.

Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cả tỉnh đã đón hơn 11 triệu lượt khách trong 9 tháng, ước tính có hơn 3 triệu lượt lưu trú qua đêm, tăng 18,33% so với cùng kỳ năm trước.

Bích Phương