Đổ xô đến ga metro An Phú chụp ảnh 'thời thượng'

Lối cầu thang lên xuống ga An Phú thu hút nhiều bạn trẻ tạo dáng chụp hình. "So với nhiều nhà ga khác, ánh sáng và kiến trúc tại ga An Phú thu hút mình hơn'', Thu Huyền, 21 tuổi, quận Bình Thạnh, cho biết.