Đổ xô đến 'bãi biển Gò Vấp' hóng gió

Người dân, du khách tập trung đông tại các đoạn bờ kè đã hoàn thiện và khu vực được đổ cát để san lấp mặt bằng. Nhờ không gian thoáng rộng, nhiều người ví nơi đây như "bãi biển" giữa lòng thành phố.
Theo người dân địa phương, mỗi ngày gần 1.000 người đến khu vực này, chủ yếu vào chiều đến tối để hóng mát và thư giãn.
Chị Thu An, sống tại phường An Nhơn, cho biết khu vực này vốn là đoạn đường đang trong quá trình cải tạo, mở rộng. Nhờ các video chia sẻ trên mạng, chiều nào gia đình cũng ra đây dạo chơi, hóng mát.
"Đường rộng, không gian thoáng đãng, lý tưởng để thư giãn sau mỗi ngày", chị An nói.
Dọc bờ sông, nhiều xe bán diều, bóng bay phục vụ nhu cầu trải nghiệm của khách. Giá mỗi chiếc diều dao động từ vài chục đến hơn trăm nghìn đồng.
Biết đến địa điểm qua một video lan truyền trên mạng xã hội, Ánh Hồng cùng nhóm bạn mang theo thức ăn, bạt trải để ngồi. Nhóm cho biết điểm đến mang lại cảm giác mới lạ, giống đi dã ngoại gần nhà.
"Tụi em mong muốn địa điểm sẽ được giữ vệ sinh để không ảnh hưởng đến người trải nghiệm sau", Hồng nói và cho biết sau buổi vui chơi, cả nhóm sẽ thu gom rác, đăng clip lên mạng xã hội để lan toả thông điệp.
Hiện khu vực sông Vàm Thuật vẫn thuộc công trình đang thi công, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số vị trí còn vật liệu xây dựng, nền đất cát chưa được gia cố, dễ sụt lún hoặc trơn trượt, đặc biệt vào buổi tối khi ánh sáng hạn chế.
Người dân, du khách khi đến trải nghiệm cần thận trọng khi tiếp cận, không di chuyển vào các khu vực có rào chắn hoặc đang thi công. Gia đình có trẻ nhỏ nên theo sát, tránh để chạy nhảy tự do tại những vị trí nền yếu hoặc gần mép kè để hạn chế rủi ro.
Đoạn bờ kè nằm trong dự án cải tạo kênh Tham Lương với vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ, hiện dự án đã đạt gần 70% khối lượng.
Công trình gồm nhiều hạng mục như xây dựng bờ kè bê tông và tuyến đường dọc hai bên kênh kéo dài hàng chục km. Ngoài nạo vét toàn tuyến, dự án đồng thời xây mới, sửa chữa các cống ngang đấu nối ra kênh nhằm cải thiện khả năng thoát nước và chỉnh trang đô thị.
Tuấn Anh
Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa