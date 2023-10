Đổ xô bắt cá khủng kiếm tiền triệu dưới chân đập Trị An

Ông Ngọc may mắn đánh được con cá lăng chừng 10 kg, theo giá thị trường có thể bán được 4 triệu đồng. "Năm nào tôi cũng đi bắt, tuy nhiên năm nay mới thấy có cá lăng to như vậy thay vì cá mè, tra dầu, leo. Do nước xả lâu cũng là một phần nguyên nhân khiến cá lăng to xuất hiện nhiều ở khu vực này", ông Ngọc nói.