Đổ xô bán đồ chơi Baby Three thu tiền tỷ

Sau Labubu, thị trường đồ chơi sưu tầm nổi lên trào lưu bán hộp mù búp bê Baby Three trên online lẫn vỉa hè, thu gần chục tỷ một tháng.

Mua một hộp mù (Blind Box) Baby Three của nhóm sinh viên bán trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP HCM), chị Minh Hiếu, 40 tuổi, khui được mẫu hiếm và trả 225.000 đồng.

"Nếu khui trúng mẫu thường thì tôi sẽ trả 165.000 đồng", chị cho biết. Lần đầu mua loại đồ chơi này nhưng chị Hiếu đã mua liên tiếp 3 búp bê trong 2 ngày vì "đáng yêu và thích cảm giác bất ngờ khi khui hộp mù".

Chị Minh Hiếu bên mẫu Baby Three đầu tiên khui được. Ảnh nhân vật cung cấp

Baby Three, còn gọi là "Bé ba", là đồ chơi xuất xứ Trung Quốc, được thể hiện dưới dạng những nhân vật có khuôn mặt tròn, biểu cảm phong phú và thường được thiết kế theo các chủ đề đa dạng như lễ hội, mùa, hoặc sự kiện đặc biệt.

Là dòng đồ chơi hộp mù (blind box toy), các búp bê Baby Three được bán trong các hộp đóng kín mà người mua không biết trước sẽ là mẫu nào. Hiện nó có nhiều bộ sưu tập như Macaron, Lucky Cat, V1 Toy Party Series, Baby Three V3, 12 cung hoàng đạo và gần nhất là Tây Du Ký.

Baby Three ra mắt vào tháng 5, gây sốt ở Việt Nam khoảng hơn tháng gần đây, sau các trào lưu Molly, Labubu hay Capybara. Sản phẩm này cũng đánh dấu bước tiến mới của thị trường kinh doanh hộp mù ở Việt Nam, từ chỉ bán qua kênh trực tuyến nay tràn xuống hè phố.

Theo nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric, người Việt đã chi 8,8 tỷ đồng để mua gần 37.800 búp bê "Bé ba" trên Shopee, TikTok Shop từ ngày 15/10 đến 15/11, tăng đến 105% so với tháng liền trước.

Tuy nhiên, khác với các món đồ chơi gây sốt trước đó, Baby Three đang tràn ra vỉa hè trên nhiều tuyến đường ở TP HCM vào buổi tối. Trên các đường như Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Giám, Phan Văn Trị và khắp các công viên, các bàn bán hộp mù Baby Three thu hút khách hàng "đông như đi mua mai đào Tết", theo mô tả của Xuân Phong, người bán Baby Three offline nửa tháng nay.

Theo khảo sát, đa số các hộp mù Baby Three bán ở vỉa hè có giá đắt hơn cùng loại trên chợ mạng 40.000-70.000 đồng. Tuy nhiên, một số khách hàng vẫn chấp nhận mua bởi nhu cầu giải trí, "đập hộp" tại chỗ lập tức không phải chờ đợi. Phong cho biết mỗi đêm bán "lai rai" hơn chục hộp để kiếm thêm thu nhập.

Cơn sốt kinh doanh và sưu tầm Baby Three nổi lên nhờ đặc điểm riêng của sản phẩm và bộ công thức "lăng xê" thành công với các thương hiệu búp bê hộp mù trước đó. Ngọc Ánh, người sưu tầm "Bé ba" được một tháng cho biết búp bê này có gương mặt dễ thương nên được số đông yêu thích hơn, với đôi mắt to tròn long lanh nhiều kiểu từ bình thường đến bị lé, rưng (sắp khóc).

Điểm khác biệt nhất với đồ chơi nhồi bông hay hộp mù khác là mỗi sản phảm khui ra còn có mùi hương khác nhau. So với Labubu, giá cả Baby Three bình ổn hơn và nguồn cung lại đa dạng, dễ mua. "Hàng xịn thì màu sắc nét, có mùi thơm nhẹ nhàng. Hàng dỏm thì màu đậm, da bóng và hương nồng như nước hoa rẻ tiền", Ngọc Ánh, nêu kinh nghiệm.

Theo thống kê của Metric, có 109 cửa hàng kinh doanh "Bé ba" trên Shopee, TikTok Shop. Phân khúc bán chạy nhất dao động 200.000-500.000 đồng mỗi món, mang về tổng cộng 7,1 tỷ đồng.

Giao dịch từ online tràn sang offline của Baby Three cũng là điểm mới giúp mặt hàng này mở rộng nhanh chóng tệp khách hàng. Chị Minh Hiếu cho hay chưa biết đến loại búp bê này trước khi mua thử ủng hộ nhóm sinh viên bán gần nhà.

Một gian hàng bán hộp mù Baby Three tại quận 1, TP HCM tối 5/12. Ảnh: Minh Hiếu

Trong khi đó, Baby Three cũng thừa kế công thức gây sốt đã được kiểm chứng từ Trung Quốc đến Việt Nam. Đầu tiên, hình thức mua hộp mù ngày càng được giới trẻ ưu chuộng vì tính bất ngờ, hấp dẫn và hồi hộp. Tại Trung Quốc, tờ SCMP lý giải qua câu nói ví von của giới trẻ: "Cuộc sống giống như một hộp mù, bạn không bao giờ biết mình sẽ khám phá ra điều gì tiếp theo".

Sản phẩm này được lan truyền nhanh chóng nhờ mạng xã hội, thông qua các video khui hộp, livestream trên TikTok và cộng đồng trao đổi mua bán trên Facebook thu hút từ hơn 50.000 đến hơn 350.000 thành viên tham gia. Cùng với đó, sự hưởng ứng của người nổi tiếng cũng khiến sản phẩm được chú ý.

Ví dụ, hoa hậu Thùy Tiên, Diệp Bảo Ngọc, Erik, JSOL đều theo" trend" mở hộp mù Baby Three. Một số người nổi tiếng còn "unbox" các mẫu 400% hay 1000%, tức các dòng kích cỡ lớn hơn 4 lần hoặc 10 lần kích thước tiêu chuẩn, đồng nghĩa giá tiền cũng đắt hơn, vào khoảng 700.000 đồng đến 7 triệu đồng.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Cognitive Market Research (Ấn Độ), đồ chơi hộp mù được nhà sản xuất bán thành các bộ sưu tập để khuyến khích người chơi mua lặp lại nhiều lần nhằm hoàn thiện cả bộ, góp phần tăng doanh số.

Ngoài ra, việc phát hành các phiên bản giới hạn tạo cảm giác độc quyền, làm tăng quan tâm và nhu cầu. Ở khâu tiếp thị, yếu tố chính thúc đẩy thị trường đồ chơi hộp mù là mạng xã hội và tiếp thị từ các influencer (người có ảnh hưởng) thông qua trải nghiệm mở hộp.

Sức hút của Baby Three có thể hạ nhiệt theo trào lưu nhưng ngành kinh doanh đồ chơi hộp mù nói chung được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Cognitive Market Research, quy mô ngành đồ chơi hộp mù (Blind Box Toy) toàn cầu ước tính đạt 14,2 tỷ USD năm nay.

Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm khoảng 23% doanh thu. Riêng người tiêu dùng Đông Nam Á dự chi 226,17 triệu USD cho mặt hàng này năm nay và sẽ tăng trung bình 9% mỗi năm đến 2031.

Dỹ Tùng