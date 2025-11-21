Người dân Đà Lạt đổ xô mua xăng

Lâm ĐồngLo ngại thiếu hụt nhiên liệu sau thông tin cấm xe tải trọng lớn vào thành phố vì sạt lở đèo, người dân Đà Lạt đổ xô đến các cây xăng, tối 20/11.

Lúc 19h30, các cửa hàng xăng dầu trên những tuyến đường trung tâm như Phạm Ngũ Lão, Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, Xô Viết Nghệ Tĩnh... chật kín người và phương tiện. Dòng xe xếp hàng tràn ra đường đến lượt bơm nhiên liệu, khiến giao thông qua các khu vực gặp nhiều khó khăn.

Lái ôtô 4 chỗ nhích từng mét ở cây xăng trên đường Phạm Ngũ Lão, ông Lê Văn Tín, phường Xuân Hương - Đà Lạt, không giấu được vẻ mệt mỏi. Ông cho biết đã mất gần một giờ lòng vòng qua nhiều tuyến phố mới tìm được chỗ dừng xe.

"Đây là cây xăng thứ 3 tôi ghé vào. Hai điểm trước dòng xe máy xếp hàng rồng rắn, ôtô không có lối để len vào nên đành quay đầu," ông Tín nói.

Dòng người xếp hàng chờ đến lượt đổ xăng ở Đà Lạt, tối 20/11. Ảnh: Khánh Hương

Theo ông Tín, việc đổ xăng cho ôtô vất vả hơn nhiều so với xe máy vì xe cồng kềnh, khó xoay xở trong không gian chật hẹp đang bị "bủa vây" bởi hàng trăm người. Có lúc ông Tín muốn quay về, nhưng nhớ cảnh xe bồn chưa thể vào thành phố tiếp nhiên liệu, lo sáng mai thiếu xăng đi làm nên ông tiếp tục kiên nhẫn chờ.

Chen chúc xếp hàng chờ đến lượt đổ, chị Lê Hồng Thắm cho biết vội vàng chạy đi đổ xăng dù bình còn một nửa. "Bình thường đổ xe máy chỉ mất 2-3 phút, nay tôi đứng chôn chân gần 20 phút vẫn chưa tới lượt," chị Thắm nói.

Theo chị Thắm, nỗi lo lớn nhất không phải là chờ đợi mà là những ngày tới không có nhiên liệu đưa con đi học, đi làm. Thấy người trong xóm ùn ùn đi mua, chị Thắm đi theo.

Tình trạng người dân đổ xô tích trữ nhiên liệu xuất phát từ lo ngại nguồn cung bị đứt gãy do các lệnh cấm xe tải ra vào thành phố. Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm ôtô trên 3,5 tấn qua đèo Tà Nung, đường tỉnh 725 cửa ngõ ra vào Đà Lạt, sau khi ba đèo Prenn, Mimosa, D'ran, Sacom đã đóng do sạt lở hoặc hạn chế tải trọng. Điều này khiến các xe vận chuyển hàng hóa lớn không còn đường vào trung tâm.

Chiều cùng ngày, Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng - đơn vị cung ứng phần lớn thị phần tại địa phương - đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh. Đơn vị này cho biết xe bồn chở nhiên liệu có tổng trọng tải khoảng 40 tấn mặc định không thể vào thành phố theo quy định mới.

Cây xăng ở phường Lâm Viên - Đà Lạt đông người chờ mua. Ảnh: Khánh Hương

Petrolimex Lâm Đồng cho biết nguồn cung đang cạn kiệt, lượng xăng dầu tại các cửa hàng chỉ đủ xuất bán trong 2-3 ngày, cá biệt có nơi chỉ cầm cự một ngày.

Trước tình hình nói trên, tối 20/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản thay thế. Theo hướng dẫn mới, các xe tải từ 3,5 tấn trở lên và ôtô khách trên 30 chỗ chỉ bị hạn chế chạy qua đèo Tà Nung vào ban đêm, khi mưa lớn.

Ngay sau động thái của Sở Xây dựng, Petrolimex Lâm Đồng thông báo rằng sẽ cung ứng đầy đủ xăng dầu đến người tiêu dùng.

Khánh Hương - Trường Hà