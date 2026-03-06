Nhiều loài cá có tên Hán Việt rất thú vị, cá ngựa được gọi là hải mã, nghe vừa lạ vừa hay, vậy cá mập gọi là gì?

Tiếng Việt có rất nhiều cách gọi tên sinh vật vừa quen thuộc vừa đầy bất ngờ. Chẳng hạn, cá ngựa trong cách gọi Hán Việt lại mang cái tên khá oai phong là hải mã, nghĩa là "ngựa biển". Điều này khiến nhiều người nảy ra một câu hỏi thú vị: nếu cá ngựa có tên trang trọng như vậy, thì cá mập – loài cá nổi tiếng của đại dương – sẽ được gọi là gì theo kiểu tương tự?

Cá ngựa là hải mã, vậy cá mập gọi là gì? Ảnh minh họa.

Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng không phải ai cũng nghĩ ra ngay đáp án. Nhiều người thử ghép nghĩa, đoán mò hoặc suy luận theo cách đặt tên của tiếng Hán Việt. Câu đố nhỏ này vì thế trở thành một thử thách vui, khiến người đọc vừa tò mò vừa muốn tìm hiểu thêm về sự phong phú của ngôn ngữ.

Mộc Trà