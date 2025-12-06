Một câu đố tưởng dễ mà lại khiến nhiều người “đứng hình” vì sự thú vị, đa dạng và nét độc đáo của dạng câu đố mẹo.

Nếu bạn là người yêu thích câu đố mẹo, chắc chắn bạn đã từng gặp những câu hỏi khiến mình vừa vò đầu bứt tai, vừa bật cười khi biết đáp án. Và câu hỏi "Môn gì càng thắng càng thua?" chính là một trong những ví dụ điển hình – đơn giản, ngắn gọn nhưng đủ khiến nhiều người phải suy nghĩ "quá trời quá đất".

Câu đố mẹo luôn có một sức hút rất riêng: không đòi hỏi kiến thức bác học, không cần công thức hay ghi nhớ, mà chỉ cần khả năng đảo chiều tư duy. Đôi khi câu trả lời nằm ngay trước mắt, chỉ là bạn đang đi sai hướng. Chính sự bất ngờ và hài hước đó đã tạo nên nét độc đáo của dạng câu hỏi này.

Câu đố trên cũng vậy. Nó cho thấy câu đố mẹo không chỉ mang tính giải trí, mà còn rèn cho chúng ta khả năng suy luận linh hoạt, nhìn vấn đề theo góc độ mới.

Dù bạn đang chơi trò đố vui với bạn bè, thiết kế mini game, hay đơn giản muốn tìm niềm vui giữa giờ nghỉ, dạng câu đố mẹo như thế này luôn mang lại tiếng cười sảng khoái. Đôi khi chỉ một câu hỏi nhỏ cũng đủ làm cả nhóm "Aaa à!" theo đúng nghĩa đen.

Vậy đáp án là gì? Hãy để lại bình luận và thử tài suy nghĩ của bạn trước khi xem gợi ý nhé!

>> Xem đáp án

