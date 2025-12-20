Một câu đố tưởng chừng rất quen nhưng lại khiến nhiều người phải 'đứng hình', hoa thường càng tưới càng tươi, vậy loại hoa nào càng tưới lại càng héo?

Hoa là biểu tượng của sự tươi mới, sinh trưởng và sức sống. Trong suy nghĩ thông thường, hoa muốn đẹp thì phải được chăm sóc, tưới nước đều đặn mỗi ngày. Thế nhưng câu đố hôm nay lại đi ngược với lẽ thường ấy. "Hoa gì càng tưới càng héo?".

Hoa gì càng tưới càng héo? Ảnh minh họa.

Chỉ một câu hỏi ngắn gọn nhưng đủ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại những gì mình vẫn luôn cho là hiển nhiên. Có người nghĩ đến các loài hoa đặc biệt, có người lại liên tưởng theo nghĩa bóng, nghĩa ẩn dụ quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

>> Cái gì có thể đi qua nước nhưng không ướt?

Đây không phải là câu đố kiểm tra kiến thức mà là một câu đố mẹo, đòi hỏi người chơi phải linh hoạt trong cách suy nghĩ và không bị bó buộc bởi suy luận thông thường. Càng suy nghĩ theo lối cũ, bạn càng dễ... đi lạc hướng.

Hãy thử dành vài giây suy ngẫm, hỏi bạn bè hoặc để lại câu trả lời của bạn xem có trùng với suy nghĩ của nhiều người khác không nhé. Biết đâu bạn lại là người "bắt bài" câu đố này nhanh nhất!

>> Xem đáp án

Hi