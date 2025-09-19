Để con cừu tâm phục khẩu phục con sói ra điều kiện 'chỉ dùng một câu trả lời để đáp lại 50 câu hỏi' nếu được thì sẽ tha mạng.

Chuyện bắt đầu khi Sói đói bụng, thấy Cừu bên bờ suối thì nảy ra ý định làm bữa no nê. Nhưng Sói đâu chịu ăn ngay, hắn bày trò thử thách: 'Ta sẽ hỏi mi 50 câu. Nếu mi chỉ dùng một câu duy nhất để trả lời hết, thì ta tha'.

Nghe qua, tưởng chừng Cừu hết đường sống, bởi ai mà có thể trả lời 50 câu hỏi bằng một câu được? Sói hí hửng nghĩ mình thông minh, chuẩn bị sẵn màn "ăn thịt hợp lý".

Con cừu trả lời thế nào để không bị sói ăn thịt? Ảnh minh họa.

Thế nhưng, Cừu không hoảng loạn, ngược lại còn mỉm cười rất bình tĩnh. Khi Sói vừa đặt câu hỏi đầu tiên, Cừu lập tức đáp bằng một câu duy nhất khiến cả 49 câu sau cũng không còn chỗ để hỏi tiếp.

Kết quả, Sói đơ mặt, cứng họng, kế hoạch ăn thịt phá sản hoàn toàn. Người xem thì được một phen "cười lăn cười bò" trước sự hóm hỉnh của đáp án. Đúng là trong thế giới câu đố, trí tuệ có thể "ăn đứt" cả nanh vuốt. Và chắc chắn, sau khi biết đáp án, bạn cũng sẽ muốn thử thách bạn bè mình xem ai đoán ra nổi không!

Mộc Trà