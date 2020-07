Độ vỏ iPhone cũ thành iPhone 12

"Đã có iPhone 12 để dùng sớm", một cửa hàng ở quận Ba Đình (Hà Nội) chia sẻ. Tuy nhiên, đó chỉ là iPhone X độ vỏ cho giống mô hình iPhone 12.

iPhone 12 chưa được công bố nhưng một số cửa hàng điện thoại ở Việt Nam đã tung ra dịch vụ độ vỏ với quảng cáo: "bất kể iPhone cũng có thể biến thành iPhone 12".

Vỏ độ trông giống hệt mô hình iPhone 12 rò rỉ trên mạng. Theo các chủ hàng, vỏ này sử dụng khuôn mẫu từ nhà máy ở Trung Quốc và không ảnh hưởng đến chức năng nào của máy. Màu sắc của mặt lưng, khung viền cũng có nhiều lựa chọn như thường thấy trên điện thoại của Apple.

iPhone 11 Pro độ vỏ giống kiểu iPhone 12 iPhone 11 Pro được đổi sang vỏ có khung viền vuông, giống tin đồn iPhone 12. Một bộ vỏ độ cho iPhone X có nước sơn khá giống với iPhone nguyên bản. Mặt lưng là chất liệu kính. Phần khung viền thép đen bóng bo tròn đã được thay thế bằng khung phẳng, giống kiểu iPad Pro hay iPhone 5s, theo những tin đồn về thiết kế iPhone mới. Cụm camera kép ở mặt lưng được làm lớn hẳn với khung vuông, nhưng vẫn chỉ có hai lỗ cho hệ thống camera kép.

Ngọc Anh, kỹ thuật viên của một hệ thống sửa chữa điện thoại ở Hà Nội, cho biết dịch vụ độ vỏ này đã xuất hiện nhiều năm. Năm ngoái, trước khi iPhone 11 ra mắt, nhiều cửa hàng đã bán các tấm dán camera và ốp lưng để biến iPhone cũ thành iPhone 11. Hồi camera kép lần đầu xuất hiện trên iPhone, các dịch vụ độ vỏ iPhone 6 Plus và 6s Plus lên giống iPhone 7 Plus cũng mọc lên rất nhiều.

Bộ vỏ độ iPhone 12 có xuất xứ từ Trung Quốc, phù hợp cho nhiều đời máy từ iPhone 7, 8 cho tới XS hay iPhone 11.

Việc iPhone 12 thay đổi thiết kế khung viền từ bo tròn sang vuông vức khiến dịch vụ độ vỏ rộ lên sớm. Chi phí cho việc thay vỏ từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Điện thoại càng mới, kích thước lớn, số tiền bỏ ra càng nhiều. Ví dụ, chi phí độ vỏ cho iPhone 11 là 3 triệu đồng, trong khi iPhone 7, 8 chỉ 500 đến 700 nghìn đồng.

Nhiều người hứng thú với dịch vụ độ vỏ này. Theo một người tới làm dịch vụ tại cửa hàng ở Ba Đình, iPhone 8 anh dùng đã cũ, hình thức không còn đẹp, việc mang độ vỏ vừa làm mới máy lại vừa đem lại hứng thú mới.

Ngọc Anh cho biết, các bộ vỏ độ đều có xuất xứ từ Trung Quốc và không phải từ nhà máy của Apple như quảng cáo. Chúng được làm từ các xưởng bên ngoài, dựa trên thông số kỹ thuật và sao chép lại bản vẽ của Apple. Vì vậy, chất liệu và độ hoàn thiện không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật như vỏ nguyên bản.

Nếu điện thoại vẫn còn tốt, đời mới và đắt tiền, người dùng nên cẩn trọng khi thay vỏ để tránh ảnh hưởng đến các tính năng. Khi thay vỏ, các kỹ thuật viên sẽ tháo gần như toàn bộ linh kiện chính, nên sẽ làm máy mất áp suất và không còn tính năng chống nước. Các model từ iPhone 8 trở đi cũng có thêm sạc không dây ở phần lưng, vì thế, khi thay vỏ, nếu thợ không cẩn thận sẽ dễ mất tính năng này.

Tuấn Anh