Độ tuổi mua nhà lần đầu của người Mỹ cao kỷ lục

"Giấc mơ Mỹ" ngày càng xa vời khi độ tuổi trung vị của người dân nước này khi mua căn nhà đầu tiên đã vọt lên 40, mức cao nhất lịch sử.

Khủng hoảng về khả năng chi trả đang định hình lại thị trường nhà ở và làm chậm cơ hội sở hữu tài sản của hàng triệu người Mỹ.

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia (NAR) công bố đầu tháng 11 cho thấy, độ tuổi trung vị của người mua nhà lần đầu tại Mỹ đã tăng lên 40 tuổi. Con số này cao hơn đáng kể so với mốc 38 tuổi của năm 2024, 36 tuổi năm 2022 và 33 tuổi năm 2020.

Khi NAR lần đầu thực hiện khảo sát này vào năm 1991, độ tuổi trung vị chỉ là 28.

"Đây thực sự là một con số gây sốc. Chúng ta chỉ mới chứng kiến sự leo thang mạnh mẽ này trong vài năm gần đây", Jessica Lautz, phó kinh tế trưởng của NAR, nhận định.

Tờ ResiClub giải thích thêm, một người phải đến 40 tuổi mới có thể mua nhà lần đầu đồng nghĩa họ mất một nửa sự nghiệp (từ khi tốt nghiệp đến khi về hưu) cho mục tiêu này.

Khủng hoảng nhà ở những năm gần đây khiến nhiều người Mỹ đến năm 40 tuổi mới sở hữu bất động sản đầu tiên. Ảnh minh họa: G.T

Báo cáo của NAR (khảo sát các giao dịch từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025) cũng tiết lộ, người mua nhà lần đầu chiếm 21% tổng giao dịch, mức thấp lịch sử. Tỷ lệ này đã giảm 50% kể từ năm 2007. Bà Lautz cho rằng con số này "nhấn mạnh hậu quả của một thị trường thiếu hụt nhà ở giá phải chăng".

Theo tính toán của NAR, việc chậm sở hữu nhà 10 năm có thể khiến một người mất khoảng 150.000 USD vốn chủ sở hữu (equity).

Rào cản lớn nhất với người mua trẻ là khoản thanh toán trước (down payment). Mức thanh toán điển hình hiện là 10% giá trị căn nhà, mức cao nhất kể từ năm 1989.

Để xoay xở khoản tiền này, 59% người mua dùng tiết kiệm cá nhân, nhưng có tới 26% phải dùng đến quỹ hưu trí hoặc tài khoản đầu tư. 22% khác phụ thuộc vào quà tặng hoặc các khoản vay từ gia đình, bạn bè. Điều này cho thấy việc sở hữu nhà ngày càng khó tiếp cận với những người không có hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Ngược lại, những người mua nhà lần hai (có độ tuổi trung vị là 62) đang ở vị thế tốt hơn. Họ thường dùng vốn chủ sở hữu từ căn nhà cũ để trả trước, thậm chí 30% trong số họ mua đứt bằng tiền mặt.

Thị trường đang bị phân đôi rõ rệt: nhóm người lớn tuổi, ổn định tài chính có thể dễ dàng xoay xở, trong khi người trẻ phải chờ đợi, lỡ mất cơ hội xây dựng tài sản.

Khủng hoảng này cũng ảnh hưởng đến cấu trúc gia đình. Báo cáo NAR ghi nhận chỉ 24% người mua nhà có con dưới 18 tuổi, một mức thấp kỷ lục.

Thực trạng này đã đưa chính sách nhà ở trở thành tâm điểm quốc gia. Bà Shannon McGahn, phó chủ tịch điều hành NAR, nhấn mạnh cần giải quyết gốc rễ là thiếu nguồn cung.

Bà kêu gọi các chính sách "mở khóa" nguồn cung, hồi sinh tài sản chưa sử dụng, đơn giản hóa rào cản quy hoạch, cấp phép và hiện đại hóa xây dựng để tăng tốc phát triển nhà ở giá rẻ.

"Sở hữu nhà là cách chính để người Mỹ xây dựng sự giàu có và là nền tảng của Giấc mơ Mỹ", bà McGahn nói và cảnh báo nếu không hành động, giấc mơ này sẽ tiếp tục trượt xa khỏi tầm với của người dân.

Minh Phương (Theo Fortune)