Độ tuổi của các nhà sáng lập kỳ lân AI ngày càng trẻ

Theo quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu Antler, tuổi trung bình của các nhà sáng lập kỳ lân AI giảm mạnh từ 40 vào năm 2020 xuống còn 29.

Báo cáo được Antler công bố tuần này chỉ ra, sự xuất hiện của AI tạo sinh đã mang đến bước ngoặt lớn trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Công ty đã phân tích 1.629 kỳ lân (startup có định giá từ một tỷ USD trở lên) và 3.512 nhà sáng lập trên toàn cầu.

Kết quả, ở giai đoạn 2014-2024, độ tuổi trung bình của nhà sáng lập kỳ lân không thay đổi nhiều, đều khoảng trên 30 và đạt 33,3 tuổi vào năm 2024. Tuy nhiên, nếu tính riêng kỳ lân AI, độ tuổi trung bình của nhà sáng lập biến động mạnh. Năm 2018-2020, mức trung bình tăng từ 32,8 lên 40 tuổi, nhưng năm 2020-2024, khi AI bùng nổ, con số giảm mạnh từ 40 xuống còn 29,2.

Ba tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới Adarsh Hiremath, Brendan Foody và Surya Midha. Ảnh: Mercor

Theo AInvest, xu hướng này phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và doanh nhân trẻ đang tận dụng công cụ tạo sinh để khởi nghiệp cũng như mở rộng quy mô công ty nhanh hơn so với trước.

"Giờ đây, những người thông minh có thể sử dụng nhiều công cụ sẵn có và có lẽ ít cần phụ thuộc vào mạng lưới quan hệ hay chuyên môn cụ thể trong một lĩnh vực hơn", Fridtjof Berge, Giám đốc kinh doanh kiêm đồng sáng lập Antler, nhận định trên Fortune. Ông cho rằng, "nếu bạn là người tự tin, làm việc nhanh, không ngại thử nghiệm và làm lại thì lĩnh vực AI hiện rất phù hợp".

Theo ông, đang có "sự thay đổi mang tính nền tảng" về độ tuổi của nhà sáng lập AI cũng như mức độ khẩn trương trong cách họ hoàn thành công việc, và động lực thúc đẩy sự trẻ hóa này chính là hiệu quả.

Thời đại kỳ lân trước đây, vốn do các công ty phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) thống trị, việc mở rộng quy mô đòi hỏi mức đầu tư khổng lồ để thuê các nhóm lớn phục vụ cho lập trình, bán hàng, vận hành. Ngày nay, AI cho phép nhóm nhỏ tự động hóa những công việc kỹ năng thấp và phân tích dữ liệu, làm thay đổi căn bản bài toán kinh tế của việc xây dựng doanh nghiệp.

"Trong nhiều trường hợp, điều đó có nghĩa họ đang làm nhiều việc hơn với ít nguồn lực hơn. Có lẽ giờ đây, với 100.000 USD, họ có thể thực hiện những thứ mà trước kia cần tới vài triệu USD", Berge giải thích.

Sự hiệu quả này giúp rút ngắn thời gian một startup đạt mức kỳ lân. Thời gian trung bình với mọi startup vẫn duy trì ở khoảng 7 năm, nhưng các startup AI đang đạt trị giá trên một tỷ USD chỉ với trung bình 4,7 năm. Báo cáo The Anatomy of Greatness cũng chỉ ra một số trường hợp đặc biệt, ví dụ công ty AI Thụy Điển Lovable, trở thành kỳ lân chỉ trong 8 tháng.

Thu Thảo (Theo Fortune, AInvest)