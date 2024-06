Đờ tử cung sau sinh, sản phụ suýt mất mạng

Long AnSản phụ 21 tuổi chảy máu âm đạo liên tục do đờ tử cung sau khi sinh con, huyết áp tụt còn 80/60 mmHg, tính mạng nguy kịch.

Ngày 4/6, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết sau khi bé gái nặng 3,3 kg chào đời, tử cung mẹ co hồi kém, xuất huyết, mất 450 ml máu. Kíp trực nhanh chóng xoa đáy tử cung liên tục, tiêm thuốc gò tối đa, thắt động mạch cổ tử cung hai bên để cầm máu cho sản phụ. Khoảng một giờ sau, sản phụ giảm xuất huyết, cơ tử cung gò khá hơn, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, tiếp tục được duy trì thuốc co hồi tử cung qua đường tĩnh mạch. Tuy nhiên, hai giờ sau đó, bệnh nhân mệt, vã mồ hôi, da niêm hồng nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt, tử cung mềm nhão, xuất huyết âm đạo và mất thêm khoảng 800 ml máu.

Kíp trực báo động đỏ, hồi sức tích cực cho sản phụ kết hợp truyền 5 đơn vị hồng cầu lắng và huyết tương tươi, tiếp tục dùng thuốc co hồi tử cung. Qua khoảng 60 phút hồi sức, nhịp tim giảm dần, huyết áp nâng lên, tử cung co hồi từng đợt, bệnh nhân tỉnh táo hơn. Hai ngày sau, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp tục điều trị kháng sinh và duy trì thuốc co hồi.

Hiện, người bệnh đã hồi phục, xuất viện.

Theo BS.CK2 Lê Thị Chuyền, Trưởng khoa Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, đờ tử cung là biến chứng nguy hiểm, bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời sẽ dễ dẫn đến tai biến băng huyết sau sinh. Người mẹ dễ bị rối loạn đông máu, suy đa cơ quan, nguy cơ cắt tử cung rất cao.

Đờ tử cung thường gặp ở nhóm nguy cơ cao như sản phụ sinh đa thai (thai đôi, thai ba), em bé kích thước lớn, sản phụ trên 35 tuổi, người béo phì, đa ối, sinh đẻ nhiều lần. Tai biến cũng có thể xảy ra ở người không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào kể trên.

Không phải mọi trường hợp đờ tử cung đều có thể dự phòng, do đó sản phụ luôn được bác sĩ chú ý kiểm soát tình trạng này sau chuyển dạ. Trường hợp dùng thuốc không hiệu quả, sản phụ được phẫu thuật sớm để thắt các động mạch tử cung, giúp cầm máu và bảo tồn tử cung.

Bác sĩ khuyến cáo thai phụ, đặc biệt người mang thai đôi, thai nhi quá to hoặc người có tiền sử băng huyết sau sinh, nên khám thai định kỳ thường xuyên. Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và bổ sung nhiều thực phẩm giàu hàm lượng sắt để có thai kỳ khỏe mạnh.

Mỹ Ý