Đổ trộm hơn 20.000 tấn chất thải tại TP HCM và các tỉnh miền Tây

TP HCMLê Thị Thùy Trang, 49 tuổi, lập đường dây đổ chất thải rắn với giá siêu rẻ nhưng thực tế không xử lý theo quy định.

Ngày 14/4, Trang cùng 6 đồng phạm bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Gây ô nhiễm môi trường và Mua bán trái phép hóa đơn.

Từ đầu năm 2024, Trang thành lập và điều hành "hệ sinh thái" gồm nhiều pháp nhân như: Công ty TM Thịnh Phát, Công ty Thịnh Phát, Công ty An Bình và Công ty Đất Xanh Miền Nam. Người phụ nữ này không đứng tên pháp lý mà thuê người khác làm giám đốc, đại diện pháp luật để né tránh trách nhiệm.

Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng giấy phép xử lý chất thải được cấp, nhóm của Trang ký hợp đồng thu gom bùn thải, xỉ than, bột đá từ các nhà máy dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất giấy và thực phẩm tại TP HCM cùng các tỉnh phía Nam với giá rẻ. Thay vì đưa về nhà máy xử lý theo quy định, Trang chỉ đạo, điều phối tài xế chở đi đổ trộm hoặc san lấp mặt bằng tại các khu đất trống.

Trong một số trường hợp, để đối phó với cơ quan chức năng, các tài xế thực hiện "động tác giả" bằng cách chở chất thải về kho bãi của Công ty Đất Xanh Miền Nam. Tại đây, chất thải không được xử lý hoặc chỉ phối trộn sơ sài rồi tiếp tục được vận chuyển đi đổ trái phép.

Kết quả điều tra xác định, đường dây này đã đổ thải trái phép tại 11 điểm trên địa bàn TP HCM, Đồng Tháp, Tây Ninh với tổng khối lượng hơn 20.000 tấn.

Kết luận giám định từ Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy toàn bộ đều là chất thải rắn công nghiệp, buộc phải xử lý nghiêm ngặt trước khi thải ra môi trường.

Để hợp thức hóa số lượng lớn chất thải "biến mất" trên sổ sách, Trang bị cáo buộc chỉ đạo kế toán mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống từ Công ty Thành Lập. Trang trả chi phí từ 3,2% đến 6% trên tổng giá trị hóa đơn để làm chứng từ đầu vào, cân đối kế toán cho các hoạt động phi pháp của mình.

