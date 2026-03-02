Thanh HóaNhiều xe tải bị phát hiện chở rác thải đổ xuống vùng biển gần mũi Hòn Bò, xã Hoằng Tiến, gây lo ngại ô nhiễm môi trường khu du lịch Hải Tiến.

Chiều 2/3, thượng tá Nguyễn Thế Vượng, Trưởng Công an xã Hoằng Tiến (huyện Hoằng Hóa cũ), cho biết đơn vị đang triệu tập một số người liên quan, trong đó có tài xế ôtô và lái máy xúc, để làm rõ hành vi đổ rác không đúng nơi quy định.

Dùng ôtô đổ trộm hàng chục tấn rác xuống biển Hải Tiến Ô tô tải chở rác đổ trộm xuống biển Hải Tiến. Video người dân cung cấp Trước đó một ngày, người dân và du khách khi tham quan khu vực mũi Hòn Bò, vãn cảnh chùa Bụt đã phát hiện nhiều xe tải hoạt động bất thường ven bờ biển. Hai xe tải loại 3-4 tấn thay nhau ra vào khu vực gần một khách sạn lớn, nơi rác thải được máy xúc hốt lên thùng xe. Sau đó, các phương tiện di chuyển khoảng 200-300 m đến mũi Hòn Bò rồi đổ xuống biển.

Một trong số ôtô tải đang đổ rác thải xuống gần mũi Hòn Bò. Ảnh cắt từ clip

Tại hiện trường, rác thải bị đổ thành đống lớn sát mép nước, gồm cành cây mục, túi nylon, bao tải, vật liệu phế thải và nhiều loại rác sinh hoạt khác. Một số bao rác đã bị sóng đánh trôi ra xa.

Theo đại diện Công an xã Hoằng Tiến, hoạt động đổ rác tại khu vực này không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép. Nguồn rác là lượng rác dồn ứ sau mùa mưa bão năm 2025. Người dân thuê máy xúc thu gom nhưng lại chở đi đổ không đúng nơi quy định.

Hàng nghìn tấn rác thải tràn ngập bờ biển Hải Tiến sau bão Bualoi, tháng 10/2025. Ảnh: Lê Hoàng

Cơ quan chức năng nhận định người dân xúc rác đưa ra bờ biển đổ nhằm chờ thủy triều lên cao cuốn đi nơi khác, tránh mất tiền vận chuyển đi xa tiêu hủy.

Hiện công an đã yêu cầu dừng ngay việc đổ rác, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. Khối lượng rác bị đổ xuống biển hiện chưa được thống kê cụ thể, song ước tính lên tới hàng chục tấn.

Giữa tháng 10/2025, biển Hải Tiến ngập rác thải, kéo dài cả km. Ảnh: Lê Hoàng

Hải Tiến cách đô thị trung tâm Thanh Hóa hơn 20 km, là một trong những điểm du lịch biển thu hút đông du khách những năm gần đây, cùng với Sầm Sơn và Hải Hòa. Bờ biển Hải Tiến dài khoảng 12 km, nhiều đoạn còn giữ được vẻ hoang sơ với bãi cát thoải và hàng phi lao ven biển.

Khu du lịch Hải Tiến hiện có gần 100 cơ sở lưu trú với khoảng 6.500 phòng nghỉ, mỗi năm đón xấp xỉ 1,5 triệu lượt khách. Theo chính quyền địa phương, việc rác thải bị đổ trộm xuống biển không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và hình ảnh điểm đến trước mùa du lịch hè.

Lê Hoàng