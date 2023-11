Độ tin cậy của xe điện đang dần cải thiện

Theo kết quả khảo sát mới từ Consumer Reports, xe điện được cho là kém tin cậy hơn so với những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, nhưng đang cải thiện.

Cuộc khảo sát cho thấy xe điện sản xuất từ 2021-2023 gặp nhiều vấn đề hơn 79% so các mẫu ôtô thông thường. Kết quả khảo sát dựa trên phản hồi của chủ sở hữu trên hơn 330.000 xe, trong đó bao gồm 20 khía cạnh khác nhau như động cơ, hộp số, động cơ điện, hệ thống thông tin giải trí.

Báo cáo chỉ ra chủ sở hữu xe điện thường gặp các sự cố về pin, hệ thống sạc, độ hoàn thiện thân vỏ kém. Nhìn chung, xe điện sản xuất 2021-2022 có tỷ lệ gặp sự cố cao hơn gấp đôi so với xe dùng đốt trong, trong khi đó các mẫu 2023 chỉ có tỷ lệ là 21%, qua đó thấy được độ tin cậy của xe điện tuy không cao, nhưng có cải thiện qua từng năm.

Mẫu xe điện Chevrolet Bolt trưng bày tại triễn lãm xe tại Mỹ. Ảnh: AP

Consumer Reports nhận định ngành xe điện vẫn đang còn rất mới mẻ, do đó những vấn đề này đang được các hãng tích cực giải quyết, do đó độ tin cậy của khách hàng dành cho xe điện sẽ tăng trong tương lai.

Tuy vậy, những lo ngại về độ tin cậy của khách hàng nếu kéo dài có thể khiến họ tạm dừng việc chuyển sang sử dụng xe điện để thay thế xe xăng. Hiện tại, những yếu tố khiến khách hàng lo ngại khi dùng xe xăng chủ yếu là chi phí ban đầu cao, ít trạm sạc hoặc thời gian sạc lâu.

Tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện đã chậm lại đáng kể kể từ năm ngoái. Theo AP, vào tháng 6/2022, doanh số bán xe điện đã tăng khoảng 90% so với cùng kỳ năm trước. Đến tháng 6 năm nay, tốc độ tăng trưởng trong 12 tháng đã chậm lại còn khoảng 50%, các nhà sản xuất ôtô lo ngại rằng tốc độ sẽ suy yếu hơn nữa.

Khảo sát cũng kết luận rằng xe plug-in hybrid, có thể di chuyển hoàn toàn bằng pin trong quãng đường ngắn, dễ gặp nhiều vấn đề hơn so với xe chạy hoàn toàn bằng điện, do plug-in hybrid có nhiều hệ thống điện riêng biệt và phức tạp cho cả pin lẫn máy xăng, do đó dễ gặp nhiều vấn đề hơn.

Loại xe đáng tin cậy nhất trong khảo sát là hybrid - xe chạy xăng nhưng có sự hỗ trợ của động cơ điện, lý do là vì kiểu động cơ này đã được sử dụng hơn 1/4 thế kỷ, khởi đầu là mẫu hybrid sản xuất hàng loạt Toyota Prius ra mắt vào 1997. Theo khảo sát, xe hybrid ít gặp vấn đề hơn 26% so với các xe thông thường.

Tân Phan