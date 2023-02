Đổ tiền tố công nghệ của Tesla sai sót

MỹMột trong những nhà phê bình lớn nhất của hãng xe điện, một kỹ sư công nghệ an toàn, bỏ tiền túi để chạy quảng cáo chống lại Tesla.

Dan O'Dowd, một kỹ sư công nghệ an toàn, nhà sáng lập kiêm CEO công ty phần mềm Green Hills Software, Mỹ, lâu nay vẫn thường xuyên chỉ trích phần mềm tự lái hoàn toàn (Full Self-Driving - FSD) của Tesla. Năm nay, O'Dowd quyết định "chơi lớn" khi mua hẳn quảng cáo ở Super Bowl - trận tranh ngôi vô địch bóng bầu dục Mỹ hàng năm thu hút cả trăm triệu khán giả - nhằm kêu gọi các nhà quản lý ban hành lệnh cấm đối với tính năng này.

Đổ tiền quảng cáo để tố công nghệ an toàn của Tesla Quảng cáo của The Dawn Project phát tại Super Bolw năm nay. Video: The Dawn Project

O'Dowd cho rằng việc chương trình của Tesla cho phép các tài xế lái xe với phiên bản beta của công nghệ FSD "là một mối nguy lớn đối với sự an toàn của cộng đồng".

Trong một buổi họp báo do hãng công nghệ của O'Dowd tổ chức, đại diện hãng nói rằng quảng cáo trên nhấn mạnh những gì được phát hiện từ những thử nghiệm an toàn do The Dawn Project thực hiện. Những thử nghiệm này nhằm mục đích tìm hiểu "những thiếu sót nghiêm trọng về an toàn" trong công nghệ FSD của Tesla.

Quảng cáo của The Dawn Project ở Super Bowl cho thấy các xe Tesla mắc những sai lầm như chèn trúng một hình nộm đại diện cho một đứa trẻ đang sang đường, đâm trúng một em bé trên xe đẩy, không dừng lại nhường đường xe buýt chở học sinh, chạy vào một con phố cấm, lạng lách sang làn ngược chiều, và những vi phạm khác.

Quảng cáo này là sự chỉ trích mới nhất thuộc chiến dịch quảng cáo hàng triệu USD do The Dawn Project thực hiện từ đầu 2022. Theo hãng, quảng cáo đã thu hút hàng triệu lượt xem từ khán giả, các chính trị gia và các nhà quản lý ở Washington cũng như từ các bang khác như California, New York, Texas, Florida và Georgia.

Dan O'Dowd - người vẫn tự nhận mình là tỷ phú tự thân - nói ông không dừng lại ở đây. "Quảng cáo ở Super Bowl sẽ được nối tiếp bằng một loạt quảng cáo trên truyền hình và báo giấy nhằm kêu gọi hành động khẩn cấp trước sự hoành hành của phần mềm tự lái nguy hiểm của Tesla trên đường phố", theo thông báo từ The Dawn Project.

Phía O'Dowd hối thúc Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) và Cục quản lý xe cơ giới (DMV) phải "lập tức cho dừng phần mềm FSD của Tesla cho đến khi mọi sai sót mà chúng tôi và những người khác tìm ra được sửa chữa".

Quảng cáo ở Super Bowl không phải phát đạn đầu tiên của O'Dowd nhắm vào phần mềm FSD của Tesla. Tháng 1/2022, Dawn Project từng đặt quảng cáo trên tờ New York Times, cảnh báo về những nguy hiểm từ phần mềm này.

Đến tháng 4 cùng năm, O'Dowd lần nữa tấn công Tesla trong một chiến dịch quảng cáo gồm các video được đăng tải bởi những người sử dụng xe Tesla trang bị FSD cho thấy những sai lầm khác nhau trong các tình huống lái xe.

Mùa hè 2022, chiến dịch tung ra một quảng cáo mới gồm một video ghi hình thử nghiệm cho thấy một chiếc Tesla Model 3 có FSD bản beta đã đâm trúng một hình nộm trẻ em.

Tesla sau đó gửi một bức thư đến Dawn Project yêu cầu chấm dứt chiến dịch trên, gọi những quảng cáo chống lại FSD cung cấp "thông tin sai lệch". Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk nói O'Dowd "khùng điên" hồi năm ngoái trên Twitter và miêu tả phần mềm của hãng Green Hills là "một mớ rác rưởi".

Cũng trong 2022, O'Dowd từng chạy đua vào ghế thượng nghị sĩ bang California gần như chỉ để cấm chương trình thử nghiệm FSD của Tesla, nhưng không thành công.

