Đồ thủ công bản địa hút khách tại Singapore

Vintagewknd do bộ đôi Eileen Tan và Eden Tay thành lập năm 2015. Các bộ sưu tập thời trang "tái chế" rework clothing (hay reconstructing clothing) được họ thiết kế theo chủ đề, lấy cảm hứng từ loạt phim hoạt hình biểu tượng thập niên 1990-2000 như Thủy thủ mặt trăng, My little pony...

Cửa hàng còn đăng các video hướng dẫn phối trang phục theo các nhân vật, phong cách phổ biến như Marvel hay loạt phim Stranger Things. Đến nay, Vintagewknd đã tái chế 50 tấn sản phẩm dệt may, tạo ra hơn 100.000 sản phẩm từ quần jean chắp vá phong cách patchwork, áo corset retro cùng các thiết kế phong cách Y2K khác. Ảnh: Business Insider