Đô thị vệ tinh Long An hút đầu tư bất động sản

Trong vài năm trở lại đây, bất động sản Long An trở nên sôi động với một loạt dự án được tung ra thị trường. Có thể kể đến sự góp mặt của một số sản phẩm như Vietuc Varea, Hiệp Phước Harbour View, The Pearl Riverside hay West Lakes Golf & Villa,... Tháng 5 vừa qua, hai khu công nghiệp Việt Phát quy mô 1.800 ha và Đức Hòa 3 gần 200 ha đã được khởi công. Tập đoàn Becamex cũng đã công bố lập quy hoạch khu công nghiệp - đô thị diện tích 3.045 ha tại huyện Bến Lức.

Các chuyên gia nhận định với mặt bằng giá hợp lý hơn so các địa phương như Đồng Nai hay Bình Dương, Long An thu hút không chỉ những người đang có nhu cầu ở mà nhiều nhà đầu tư cũng không muốn chậm chân. Giá đất nền tại các khu vực Long An giáp ranh TP HCM có xuất phát điểm thấp nhưng đã tăng gấp đôi so với cách đây vài năm.

Ngoài khách hàng TP HCM muốn chuyển ra vùng ven để được hưởng không khí trong lành, Long An còn đang thiếu các dự án nhà ở dành cho người lao động trong các khu công nghiệp, nhất là các dự án nhà ở cao cấp, đầy đủ tiện ích phục vụ các doanh nhân, chuyên gia và quản lý cấp trung. Trong những năm tới, lượng lao động về Long An làm việc, sinh sống sẽ tăng mạnh kéo theo nhu cầu này tăng cao.

Hàng trăm khách hàng tham quan tìm hiểu dự án Waterpoint tại Long An.

Long An đang hoàn thành việc nâng cấp các tuyến quốc lộ 1A, 50, 62, N2. Các tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành giúp Long An kết nối trực tiếp với hệ thống cảng Hiệp Phước, Cát Lái, Cái Mép – Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành... cũng đang hứa hẹn nhiều triển vọng.

Mới đây TP HCM đã làm việc với các tỉnh, thành điều chỉnh lại hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt đi qua địa bàn TP HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ có tổng vốn đầu tư đến 5 tỷ USD. Tuyến đường vành đai 4 đoạn Bến Lức - Hiệp Phước và metro 3A Bến Thành - Tân Kiên cũng đang rục rịch khởi động.

Các dự án hạ tầng không chỉ xây dựng hệ thống giao thông hiện đại cho TP HCM mà còn mở lối hình thành các đô thị vệ tinh tại Long An.

Các biệt thự đang trong giai đoạn hoàn thiện tại Waterpoint.

Tại dự án Waterpoint của chủ đầu tư Nam Long, chủ đầu tư cho biết từ khi công bố ra thị trường, giá bán và mức độ quan tâm của khách hàng liên tục tăng.

Waterpoint được ví như "thành phố bên sông" khi sở hữu 355ha, nằm ngay mặt tiền đường ĐT 830 và ba mặt còn lại bao quanh bởi sông Vàm Cỏ Đông. Dự án này cách trung tâm TP HCM khoảng 40 phút di chuyển nhờ có hạ tầng kết nối tốt như đại lộ Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt... Điểm ấn tượng của Waterpoint là tổng diện tích mảng xanh và mặt nước lên đến 95ha, bao gồm sáu hệ thống công viên, 5,8km bờ sông, 8,6ha vịnh nước ngọt kết hợp bến du thuyền, 8km kênh đào len lỏi đến từng góc phố tạo ra môi trường sống thanh khiết, tươi mát.

Hệ thống tiện ích của Waterpoint cũng rất phong phú với 25ha công trình giáo dục liên cấp từ mầm non đến đại học đạt chuẩn quốc tế; 3ha công trình y tế; 3ha Country Club với sân tennis, sân bóng đá, phòng tập gym, phòng hội thảo; 8ha tiện ích thể dục thể thao ngoài trời, đường chạy bộ, đường đạp xe, sân chơi vận động; 1,5ha nhà thờ, chùa; hệ thống dịch vụ bus 1,3ha, và hơn 20ha dành cho các tiện ích thương mại – giải trí, clubhouse câu lạc bộ ven sông, trung tâm nghiên cứu, trung tâm dịch vụ, nhà văn hóa, nhà cộng đồng, văn phòng làm việc...

Phối cảnh bến du thuyền của dự án Waterpoint.

Chủ đầu tư cho biết sự tham gia của các đối tác quốc tế như Nishi - Nippon Railroad, Lascal (Nhật), Conybeare Morrison - CM+, Royal Haskoning DHV (Úc), Aurecon (Hà Lan), Swan & Maclaren (Singapore)... đảm bảo cho dự án sẽ về đích đúng hẹn. Hiện nay những công trình đầu tiên của giai đoạn một đã đưa vào vận hành như làng nhà mẫu Show Village, văn phòng bán hàng Sales Gallery. Các sản phẩm Valora biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà phố vườn, nhà phố thương mại đã bán thuộc phân khu Rivera và Aquaria cũng đang xây dựng đúng tiến độ, dự kiến bàn giao từ quý III/2020.

Ngoài ra, một loạt mục phục vụ vui chơi giải trí cho cộng đồng cũng đang được chủ đầu tư triển khai nhanh chóng.

"Cùng với việc đầu tư bài bản và pháp lý hoàn thiện, Waterpoint đang là một điểm sáng về phát triển đô thị vệ tinh, một thành phố bên sông hiện đại gắn với thiên nhiên được nhiều khách hàng chờ đợi", đại diện Nam Long nói.

Thành Dương