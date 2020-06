Đô thị sinh thái thông minh hút khách Việt kiều

Bất động sản thuộc các khu đô thị quy hoạch hoàn chỉnh, mảng xanh lớn, vận hành với công nghệ cao, được nhiều Việt kiều lựa chọn.

Theo Ngân hàng thế giới, liên tiếp ba năm từ 2017-2019, Việt Nam đều thuộc top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Năm 2017 là 13,8 tỷ USD, 2018 là 15,9 tỷ USD, đến 2019 đạt 16,7 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng của dòng vốn này lên đến hơn 10% mỗi năm, trong đó TP HCM thường chiếm một phần ba tổng lượng kiều hối của cả nước.

Kiều hối những năm gần đây tăng trưởng ổn định là nguồn tiền quan trọng cho các kênh đầu tư ở trong nước. Ngoài giao dịch trực tiếp, kiều bào lựa chọn nhờ người thân mua nhà đất tại các thành phố lớn với nhiều loại hình, từ căn hộ, biệt thự, liền kề hoặc xây nhà cho thuê. Đối với đông đảo Việt Kiều, bất động sản trong nước không chỉ là kênh trú ẩn an toàn mà còn là tài sản sinh lời tốt hiện nay.

Động lực hút đầu tư từ Việt kiều

Nhờ chính sách cho phép người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam, nhiều dự án bất động sản trong nước thu hút sự quan tâm từ giới đầu tư ngoại, kể cả nhóm Việt kiều. Cùng với làn sóng dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam, triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, mặt bằng giá hấp dẫn và tỷ suất sinh lời cao, bất động sản Việt Nam đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm sáng đầu tư bất động sản tại châu Á.

Dòng kiều hối đang "chảy" mạnh vào BĐS sinh thái vì tiềm năng sinh lời an toàn và hấp dẫn.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều trở ngại do dịch bệnh cùng thương chiến Mỹ - Trung, nhiều khách hàng có "khẩu vị" đầu tư an toàn thường chuộng xuống tiền ở các dự án lớn, quy hoạch bài bản với tính thanh khoản cao. Ông Hùng Nguyễn, một Việt kiều Canada thường xuyên đi về TP HCM cho biết ông thích đầu tư bất động sản trong các khu đô thị lớn, do chủ đầu tư uy tín phát triển, quy hoạch bài bản và có nhiều nét tương đồng về phong cách sống tại nước ngoài.

"Bất động sản với tôi không chỉ kênh là trú ẩn an toàn, của để dành cho con cháu, mà ngay hiện tại cần phải đáp ứng nhu cầu sống chất lượng, không khí trong lành, tốt cho sức khỏe, tiện nghi đầy đủ", ông Hùng nói.

Tâm lý trên là một trong những động lực thu hút người mua đến với những khu đô thị sinh thái có mảng xanh rộng lớn, thiết lập tiêu chuẩn sống tối ưu tiện ích cho sức khỏe.

Mặt khác, trong bối cảnh quỹ đất hạn chế, số lượng dự án mới chỉ có thể tập trung ở phân khúc căn hộ với diện tích toàn khu nhỏ, TP HCM đang "lép vế" về nguồn cung so với các đô thị vệ tinh như Đồng Nai, Bình Dương với quỹ đất lớn và giá cả phải chăng hơn.

"Nhà đầu tư đang hướng đến các cơ hội đầu tư khác với giá thấp và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Chất lượng cơ sở hạ tầng kết nối thành phố với các tỉnh lân cận ngày càng phát triển như các dự án đường Vành đai, hệ thống cầu nối TP HCM - Đồng Nai, cao tốc Bến Lức - Long Thành... góp phần thúc đẩy mật độ dân cư ở các đô thị vệ tinh phía Đông TP HCM", một chuyên gia bất động sản phân tích.

Sức hút của đô thị sinh thái thông minh

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông TP HCM, khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City dp Novaland phát triển đang là một trong những dự án có nguồn cung lớn nhất và thu hút đông đảo sự quan tâm nhất hiện nay.

Từ đầu tháng 5, các sàn giao dịch của Novaland đón nhiều khách đến tham quan tìm hiểu dự án. Trong đó lượng lớn khách là Việt kiều và nhà đầu tư nước ngoài. Để đáp ứng nhu cầu tìm mua sản phẩm tại đây, Novaland mở rộng ký kết hợp tác với hàng chục đơn vị phân phối.

Đông đảo khách tham quan tìm hiểu dự án Aqua City mỗi ngày.

Sức hút của dự án này được cho là đến từ nhiều yếu tố. Theo JLL Việt Nam, người mua nhà hiện gia tăng nhu cầu tìm kiếm nơi an cư rộng rãi với nhiều cây xanh và môi trường trong lành hơn.

Với quy mô lên đến gần 1.000 ha, được quy hoạch bài bản với 70% diện tích dành cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu cao cấp, Aqua City hướng đến trở thành một khu đô thị đáng sống. Dự án thừa hưởng các yếu tố sinh thái tự nhiên khi bao quanh bởi hệ thống sông Đồng Nai, sông Buông, sông Trong rộng lớn mang lại nguồn không khí mát lành cho cả khu vực.

Aqua City có quy mô gần 1.000 ha quy hoạch theo hướng sinh thái thông minh, 70% diện tích dành cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu cao cấp.

Dự án này còn nằm tại vị trí kết nối giao thông thuận lợi ngay tại mặt tiền Hương lộ 2 - tuyến giao thông huyết mạch nối từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được đầu tư mở rộng. Khi hạ tầng giao thông hoàn thiện, cư dân chỉ mất khoảng 20 phút về đến trung tâm T PHCM hay cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bên cạnh mảng xanh, Aqua City còn tích hợp nhiều tiện ích nội khu hiện đại như trường học, bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thể thao đa năng, trung tâm thương mại, bến du thuyền. Dự án còn ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ xanh, công nghệ thông minh trong vận hành toàn khu, theo mô hình đô thị bền vững tại các quốc gia phát triển.

Khi hoàn thành, nơi đây hứa hẹn trở thành khu đô thị đáp ứng nhu cầu sống chất lượng cao, tốt cho sức khỏe, trong bầu không khí trong lành và những tiện ích sang trọng, hiện đại, góp phần nâng cao chuẩn sống tại đô thị vệ tinh và nâng tầm thị trường bất động sản khu vực phía Nam.

