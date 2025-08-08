Đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân hưởng lợi từ dự án hơn 1.500 tỷ

Đà NẵngNút giao Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - cầu Hòa Xuân với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng trở thành một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển khu đô thị Nam Hòa Xuân.

Tọa lạc tại vị trí ba mặt giáp sông Hàn, sông Cẩm Lệ và sông Cổ Cò, Nam Hòa Xuân được xem là một trong những đô thị quy mô lớn phía Nam Đà Nẵng, gần các trục đường huyết mạch như 2/9, Cách Mạng Tháng Tám, cách sân bay quốc tế khoảng 4 km. Sau hơn 10 năm, khu đô thị này đã quy tụ cộng đồng cư dân đông đúc, cùng hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Chị Hoàng Lan, cư dân chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống 6 năm trước, cho biết, ban đầu nhiều người cho rằng việc mua đất ở Hòa Xuân là mạo hiểm. "Giá trị căn nhà giờ đây đã tăng gấp ba, chưa kể gia đình tôi sống trong khu yên tĩnh, xanh mát ven sông, tiện ích đầy đủ, thuận tiện ra sân bay", chị nói.

Hạ tầng đồng bộ tại Nam Hòa Xuân. Ảnh: Sun Property

Theo đơn vị phát triển dự án Sun Property, các sản phẩm địa ốc tại Đà Nẵng ngày càng đa dạng từ phân khúc nghỉ dưỡng tới căn hộ cao tầng, trong đó, bất động sản gắn với đất vẫn tạo được sức hút riêng. Ngoài sức hút của một điểm đến du lịch, Đà Nẵng còn có lợi thế về các yếu tố khí hậu, văn hóa.

Dữ liệu từ Sun Property cho thấy, giá bất động sản gắn với đất tại Đà Nẵng vẫn còn "mềm" so với các thành phố lớn. Trong đó, khu vực Hòa Xuân với mức giá 50-60 triệu đồng mỗi m2, bằng còn thấp so với trung tâm Hà Nội hay TP HCM. Yếu tố này, kết hợp cùng hạ tầng kết nối liên vùng và môi trường sống ven sông, được xem là đòn bẩy thu hút dòng vốn từ nhà đầu tư.

Đô thị Nam Hòa Xuân nằm ven sông và dễ dàng kết nối ra biển. Ảnh: Sun Property

Không chỉ hưởng lợi từ bối cảnh Đà Nẵng bước vào giai đoạn tăng tốc với loạt dự án trọng điểm như trung tâm Tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, cụm cảng Liên Chiểu, tuyến đường sắt Hội An - Đà Nẵng... Nam Hòa Xuân còn được đầu tư về hạ tầng với dự án nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - cầu Hòa Xuân trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.

"Công trình không chỉ giúp Hòa Xuân kết nối thuận tiện về trung tâm, sân bay Đà Nẵng mà còn liên thông vùng phía Nam, biến nơi đây thành một trong những tâm điểm đầu tư mới", đại diện Sun Property nhấn mạnh.

Bên cạnh hạ tầng ngày càng hoàn thiện, khu đô thị Nam Hòa Xuân hưởng lợi từ các hạng mục tiện ích và cảnh quan mới của thành phố như dự án "Dòng sông ánh sáng" trị giá 400 tỷ đồng. Sun Group dự kiến tham gia cải tạo cảnh quan ven các con sông, chiếu sáng các cây cầu kết nối khu đô thị Hòa Xuân với trung tâm, tạo thành trục cảnh quan - ánh sáng mới của khu vực.

Phối cảnh cụm nút giao thông dẫn lên cầu Hòa Xuân. Ảnh: Sở Xây dựng

Trong thời gian tới, chủ đầu tư cũng có kế hoạch phát triển các phân khu cao tầng, đa dạng sản phẩm từ nhà phố, biệt thự tới căn hộ tại khu đô thị Nam Hòa Xuân, qua đó, đưa khu vực này thành không gian sống của tầng lớp trung lưu và giới chuyên gia, người nước ngoài ở phía Nam Đà Nẵng.

Song Anh