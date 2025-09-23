Đô thị sinh thái lớn nhất Nghệ An ra mắt phân khu thương mại

Nghệ AnEcopark ra mắt The Campus 2 với diện tích 14,3 ha, gồm nhà phố, shophouse, biệt thự, hưởng lợi thương mại từ hai đại lộ và hệ tiện ích của đô thị Eco Central Park.

Theo quy hoạch, The Campus 2 có vị trí cửa ngõ của khu đô thị Eco Central Park (phường Trường Vinh), kết nối đi trung tâm Nghệ An thông qua đại lộ Nguyễn Sỹ Sách rộng 70 m và đại lộ Âu cơ rộng 34 m. Do đó, cư dân khu đô thị khi trở về nhà hay di chuyển đến các khu vực lân cận đều đi qua phân khu này.

Phối cảnh tuyến phố thương mại tại The Campus 2. Ảnh: Ecopark

Điểm nhấn của phân khu là những tuyến phố dọc theo đại lộ, gia tăng lợi thế khai thác thương mại, dịch vụ. Trong đó, đại lộ Nguyễn Sỹ Sách đã thông tuyến năm 2024, di chuyển đến trung tâm TP Vinh cũ trong 10 phút. Đại lộ này cũng kết nối đến sân bay quốc tế Vinh, trường Đại học Y khoa Vinh, khu du lịch biển Cửa Lò trong 10-20 phút lái xe.

Một mặt tiền khác tiếp giáp đại lộ Âu Cơ, trực diện Quảng trường Ánh Sáng (3,5 ha) đang đưa vào hoạt động thử nghiệm. Quảng trường phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của cư dân toàn khu đô thị và người dân khu lân cận. Phân khu mới cũng đối diện ba tầng khối đế thương mại Central Park Residences - tòa tháp cao 30 tầng đầu tiên của Eco Central Park, dự kiến bàn giao cuối năm 2025.

The Campus 2 tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách rộng 70 m. Ảnh: Ecopark

Ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc kinh doanh Ecopark, đánh giá phân khu có lợi thế thương mại nhờ vị trí đắc địa trên các tuyến đại lộ. Ngoài ra, tòa tháp Central Park Residences vận hành sẽ tạo ra nhu cầu tiêu dùng thương mại dịch vụ cho các tuyến phố.

"Lượng cư dân, du khách đến với khối đế thương mại, tham gia trải nghiệm tại quảng trường nhạc nước, nằm trên trục cảnh quan đô thị nối dài đến công viên Hồ Thiên Nga - rộng 10 ha, cũng là điểm cộng của phân khu", ông Quang nói.

Shophouse đối diện ba tầng khối đế thương mại của tháp cao tầng. Ảnh: Ecopark

Ngoài lợi thế thương mại, The Campus 2 còn hưởng lợi từ mô hình phát triển môi trường học tập và sáng tạo. Trong bán kính 500-1.200 m, cư dân tiếp cận với trường tiểu học, phổ thông liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm học tập, nhà sách và thư viện chuyên đề, lớp học, câu lạc bộ tiêu chuẩn quốc tế. Mới nhất, ngày 19/9, trường liên cấp FPT Vinh cũng được khởi công, có quy mô hơn 27.000 m2, đào tạo 2.800 học sinh, tuyển sinh từ năm học 2026-2027.

Phối cảnh tuyến phố thương mại về đêm. Ảnh: Ecopark

Tại The Campus 2, chủ đầu tư cũng thiết kế công viên chủ đề Campus Park, lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An, rộng 15.000 m2.

Trong đó, công viên khoa học là nơi trẻ khám phá, nghiên cứu thế giới xung quanh. Công viên nhiệt đới mang đến hệ sinh thái cây cỏ đặc trưng. Nông trại là nơi trẻ khám phá thế giới động vật. Công viên sáng tạo tạo không gian cho trẻ thể hiện năng khiếu. Công viên thể thao giúp rèn luyện, nâng cao thể chất lẫn tinh thần. Công viên tuổi thơ tạo trải nghiệm trồng, chăm sóc cây, rau, hình thành sự gắn bó với môi trường.

The Campus 2 còn được hưởng trọn hệ sinh thái 50 ha diện tích cây xanh, mặt nước của đại đô thị gần 200 ha. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Ðại học Hasselt (Bỉ), độ phủ xanh cứ tăng 3% thì IQ của trẻ tăng thêm 2,6 điểm. Việc thường xuyên tiếp xúc với không gian xanh cũng giúp sức khỏe tim mạch tốt hơn và tỷ lệ tử vong thấp hơn. Sống gần các công viên sẽ tạo ra nhiều hoạt động thể chất và tương tác xã hội hơn.

Nhà sáng lập Ecopark kỳ vọng The Campus 2 trở thành lựa chọn cho những gia đình đang muốn đầu tư cho thế hệ tương lai bên cạnh việc sở hữu tài sản có tiềm năng khai thác, tăng trưởng cao.

Hoài Phương